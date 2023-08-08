هذه الوجهة الأوروبية الأكثر رواجا بين الأجانب

سجلت البرتغال عددًا كبيرًا من الوافدين في الأشهر الماضية، مما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات رواجًا بين المقيمين البرتغاليين وكذلك الأجانب.

واكتسبت مدن مثل لشبونة وبورتو ومنطقة الغارف شعبية هائلة بسبب سحرها الفريد وهندستها المعمارية التاريخية. وثقافتها النابضة بالحياة ومناطقها الساحلية المذهلة. حيث سجلت عددًا كبيرًا من الوافدين خلال أشهر الصيف.

علاوة على ذلك ، زادت الحركة من البرتغال وإليها أيضًا. مع الرحلات الجوية التي تربط بين مدن مختلفة داخل وخارج البرتغال.

وفقًا لـ Portugal News ، في أوت 2023 ، أظهر سكان البرتغال ميلًا قويًا نحو وجهات محددة. بما في ذلك لشبونة ، بورتو ، ماديرا ، بالما ، ساو ميغيل ، باريس ، برشلونة. ساو باولو ، فارو ، مدريد ، إيبيزا ، مالطا ، كابو فيردي ، روما ، أليكانتي. أثينا ، بورتو سانتو ، أمستردام ، من بين أشياء أخرى كثيرة.

في الوقت نفسه ، يُظهر الأوروبيون حماسًا متزايدًا للسفر إلى البرتغال في أغسطس. كشفت البيانات التي قدمتها Jetcost عن زيادة ملحوظة في عمليات البحث عن السفر. بزيادة قدرها 37 في المائة مقارنة بشهر أوت 2019 وزيادة. بنسبة 14 في المائة مقارنة بشهر أوت من العام السابق.

بالإضافة إلى ذلك ، أظهرت البيانات أن المسافرين يكرسون وقتًا إضافيًا بنسبة 62 في المائة. لاستكشاف خيارات السفر المختلفة ، والأسعار البديلة ، فضلاً عن التواريخ المرنة. لتحديد العرض المثالي الذي يتوافق مع خططهم المالية.

بورتو هي الوجهة البرتغالية التي تحظى بشعبية كبيرة بين المسافرين. تعد المدينة حاليًا الأكثر رواجًا من قبل المسافرين الفرنسيين والإسبان والألمان والإيطاليين والبريطانيين والهولنديين.

يزداد الطلب على الرحلات إلى فارو أيضًا من قبل أولئك الذين يبحثون عن الشمس والشاطئ والبحر والمطاعم الجيدة والحياة الليلية. كما توضح صحيفة Portugal News، قالت Jetcost أن فارو هي الوجهة الأكثر رواجًا للمسافرين البريطانيين. يليها المسافرون الهولنديون ، والفرنسيون ، والألمان ، والإيطاليون ، والإسبان.