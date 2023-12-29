هذه الوجوه الفنية والثقافية الجزائرية رحلت في الـ 2023 

شهدت الساحة افنية الثقافية الجزائرية سنة 2023 فقدان العديد من الاسماء البارزة التي أبدعت في مختلف الفنون والتخصصات.

جانفي

01 جانفي: الشاعر محمد الأخضر عبد القادر السائحي المعروف ب “السائحي الصغير”.

09 جانفي: المصور الفوتوغرافي الفرنسي أدولفو كامينسكي, المعروف بالتزامه ومساندته للقضية الجزائرية.

10 جانفي: الفنان محمد زنون, عضو الجمعية الثقافية للموسيقى الأندلسية “الفخارجية”.

14 جانفي: العازف على آلة الكمان وعضو الجمعية الموسيقية الأندلسية “مزغنة”, محمد يحي بارلوى.

21 جانفي : الممثل حسان خير.

28 جانفي: الفنان ومؤدي الأغنية االثورية عضو الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني, الهادي رجب وإسمه الحقيقي الهادي بوليفة.

فيفري

02 فيفري: الفنان والمخرج المسرحي عمر معيوف.

04 فيفري: الفنانة الشابة, فطيمة بلال, عضو الجمعية الموسيقية الأندلسية “قرطبة”.

05 فيفري: محمد حماني, العازف السابق على آلة الإيقاع بفرقة المنوعات الشهيرة “رامسيس”.

14 فيفري: الفنان محمد منصف نبلي الشاعر المعروف بأدائه لأغاني المنوعات الجزائرية.

15 فيفري: الشاعر وكاتب الكلمات والملحن حميد رياض أقران.

18 فيفري: الموسيقي والراقص المعروف في موسيقى الديوان, محمد بهاز.

مارس

04 مارس: فنان شريط الرسوم نجيب بربر.

08 مارس: الكاتب المسرحي والباحث الجامعي, أحمد حموني.

08 مارس: الصحفي و الكاتب عمر واعلي.

10 مارس: الكاتب والجامعي بوعلام سعيداني.

12 مارس: الفنان التشكيلي المختص في فن المنمنمات, مدير متحف “مصطفى باشا” ورئيس الجمعية الثقافية “الفنون الجميلة”, مصطفى بلكحلة.

21 مارس : الكاتب والأستاذ الجامعي, عبد العالي رزاقي.

23 مارس : الفنانة التشكيلية سهيلة بلبحار, عميدة الفنانات التشكيليات الجزائريات.

25 مارس : الناقد الأدبي والأستاذ الجامعي المختص في مجال دراسات اللغة العربية, عثمان بدري.

29 مارس : الممثل دحماني اسماعيل.

أفريل

04 أفريل: المصور الفوتوغرافي سالم كلاري.

12 أفريل: الفنانة والمطربة مريم وفاء.

27 أفريل : المخرج التلفزيوني والسينمائي قدور إبراهيم زكرياء.

30 أفريل : الممثل والمخرج المسرحي والمدير السابق للمسرح الوطني الجزائري, سعيد بن سلمى.

-ماي

03 ماي: المخرج السينمائي سيد علي مازيف.

07 ماي: خطاط القرآن الكريم الشيخ علي قاسمي.

15 ماي: الملحن وعازف الغيتار بفرقة “إيذفلاون”, زهير عجو.

22 ماي: الممثلة وكاتبة السيناريو, نادية جبلي.

23 ماي: المخرج والممثل المسرحي عدلان بخوش.

27 ماي: المخرج محمد فوزي خلف الله.

28 ماي: المؤلف الموسيقي والمغني كريم تيزيوار.

جوان

07 جوان: العازف على آلة النفخ جعفر بن ستي.

14 جوان: العازف على آلة الإيقاع مصطفى بركاني.

15 جوان: الشاعر وكاتب الكلمات والفنان, أحمد بودربالة.

29 جوان: عازف الغيتار في فرقة “الدزاير” رضوان تيلماتي.

جويلية

03 جويلية: الفنان المختص في أغاني المنوعات والعازف على آلة الباص محمد زكيري.

31 جويلية: الفنان التشكيلي والشاعر كمال يحياوي.

أوت

12 أوت: مغني الشعبي جمال مغارية.

18 أوت: الفنان الملتزم, عبد المالك أرجيلوس.

20 أوت: الفنان الكوميدي وحيد بوزيدي.

23 اوت: المغني معاشة سعيد بوثلافة.

سبتمبر

15 سبتمبر: مغني الراي الشاب أيمن.

28 سبتمبر: الفنان أحمد نزار المعروف فنيا ب “أحمد الرفعة”.

أكتوبر

24 أكتوبر: عضو الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني, محمد دري.

25 أكتوبر: الفنان المسرحي عبد الحليم زريبيع.

نوفمبر

03 نوفمبر: الناقد والأكاديمي والروائي الدكتور عبد المالك مرتاض.

05 نوفمبر: فنان الشعبي الشيخ احميدة بن هندة.

28 نوفمبر: الفنان والعازف الموسيقي أمين بن عيرد, المعروف في الوسط الفني ب “أمين لاكولومب”.

28 نوفمبر: مغني الراي الشاب محمد بوسماحة.

29 نوفمبر: الفنان التشكيلي عبد الرحمان مكي.

ديسمبر

03 ديسمبر: المغني محند روسي.

03 ديسمبر: الممثل عز الدين حاج محند.

04 ديسمبر: المصور الصحفي أمين شيخي.

07 ديسمبر: المخرج التلفزيوني عبد الكريم رحيل.

13 ديسمبر: الفنان العازف على الإيقاع في موسيقى الشعبي عبدالقادر بن الدين.