هذه الوجوه الفنية والثقافية الجزائرية رحلت في الـ 2023
شهدت الساحة افنية الثقافية الجزائرية سنة 2023 فقدان العديد من الاسماء البارزة التي أبدعت في مختلف الفنون والتخصصات.
جانفي
01 جانفي: الشاعر محمد الأخضر عبد القادر السائحي المعروف ب “السائحي الصغير”.
09 جانفي: المصور الفوتوغرافي الفرنسي أدولفو كامينسكي, المعروف بالتزامه ومساندته للقضية الجزائرية.
10 جانفي: الفنان محمد زنون, عضو الجمعية الثقافية للموسيقى الأندلسية “الفخارجية”.
14 جانفي: العازف على آلة الكمان وعضو الجمعية الموسيقية الأندلسية “مزغنة”, محمد يحي بارلوى.
21 جانفي : الممثل حسان خير.
28 جانفي: الفنان ومؤدي الأغنية االثورية عضو الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني, الهادي رجب وإسمه الحقيقي الهادي بوليفة.
فيفري
02 فيفري: الفنان والمخرج المسرحي عمر معيوف.
04 فيفري: الفنانة الشابة, فطيمة بلال, عضو الجمعية الموسيقية الأندلسية “قرطبة”.
05 فيفري: محمد حماني, العازف السابق على آلة الإيقاع بفرقة المنوعات الشهيرة “رامسيس”.
14 فيفري: الفنان محمد منصف نبلي الشاعر المعروف بأدائه لأغاني المنوعات الجزائرية.
15 فيفري: الشاعر وكاتب الكلمات والملحن حميد رياض أقران.
18 فيفري: الموسيقي والراقص المعروف في موسيقى الديوان, محمد بهاز.
مارس
04 مارس: فنان شريط الرسوم نجيب بربر.
08 مارس: الكاتب المسرحي والباحث الجامعي, أحمد حموني.
08 مارس: الصحفي و الكاتب عمر واعلي.
10 مارس: الكاتب والجامعي بوعلام سعيداني.
12 مارس: الفنان التشكيلي المختص في فن المنمنمات, مدير متحف “مصطفى باشا” ورئيس الجمعية الثقافية “الفنون الجميلة”, مصطفى بلكحلة.
21 مارس : الكاتب والأستاذ الجامعي, عبد العالي رزاقي.
23 مارس : الفنانة التشكيلية سهيلة بلبحار, عميدة الفنانات التشكيليات الجزائريات.
25 مارس : الناقد الأدبي والأستاذ الجامعي المختص في مجال دراسات اللغة العربية, عثمان بدري.
29 مارس : الممثل دحماني اسماعيل.
أفريل
04 أفريل: المصور الفوتوغرافي سالم كلاري.
12 أفريل: الفنانة والمطربة مريم وفاء.
27 أفريل : المخرج التلفزيوني والسينمائي قدور إبراهيم زكرياء.
30 أفريل : الممثل والمخرج المسرحي والمدير السابق للمسرح الوطني الجزائري, سعيد بن سلمى.
-ماي
03 ماي: المخرج السينمائي سيد علي مازيف.
07 ماي: خطاط القرآن الكريم الشيخ علي قاسمي.
15 ماي: الملحن وعازف الغيتار بفرقة “إيذفلاون”, زهير عجو.
22 ماي: الممثلة وكاتبة السيناريو, نادية جبلي.
23 ماي: المخرج والممثل المسرحي عدلان بخوش.
27 ماي: المخرج محمد فوزي خلف الله.
28 ماي: المؤلف الموسيقي والمغني كريم تيزيوار.
جوان
07 جوان: العازف على آلة النفخ جعفر بن ستي.
14 جوان: العازف على آلة الإيقاع مصطفى بركاني.
15 جوان: الشاعر وكاتب الكلمات والفنان, أحمد بودربالة.
29 جوان: عازف الغيتار في فرقة “الدزاير” رضوان تيلماتي.
جويلية
03 جويلية: الفنان المختص في أغاني المنوعات والعازف على آلة الباص محمد زكيري.
31 جويلية: الفنان التشكيلي والشاعر كمال يحياوي.
أوت
12 أوت: مغني الشعبي جمال مغارية.
18 أوت: الفنان الملتزم, عبد المالك أرجيلوس.
20 أوت: الفنان الكوميدي وحيد بوزيدي.
23 اوت: المغني معاشة سعيد بوثلافة.
سبتمبر
15 سبتمبر: مغني الراي الشاب أيمن.
28 سبتمبر: الفنان أحمد نزار المعروف فنيا ب “أحمد الرفعة”.
أكتوبر
24 أكتوبر: عضو الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني, محمد دري.
25 أكتوبر: الفنان المسرحي عبد الحليم زريبيع.
نوفمبر
03 نوفمبر: الناقد والأكاديمي والروائي الدكتور عبد المالك مرتاض.
05 نوفمبر: فنان الشعبي الشيخ احميدة بن هندة.
28 نوفمبر: الفنان والعازف الموسيقي أمين بن عيرد, المعروف في الوسط الفني ب “أمين لاكولومب”.
28 نوفمبر: مغني الراي الشاب محمد بوسماحة.
29 نوفمبر: الفنان التشكيلي عبد الرحمان مكي.
ديسمبر
03 ديسمبر: المغني محند روسي.
03 ديسمبر: الممثل عز الدين حاج محند.
04 ديسمبر: المصور الصحفي أمين شيخي.
07 ديسمبر: المخرج التلفزيوني عبد الكريم رحيل.
13 ديسمبر: الفنان العازف على الإيقاع في موسيقى الشعبي عبدالقادر بن الدين.