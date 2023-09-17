هذه الوضعية العامة لحرائق ولاية جيجل

تواصل فرق مختلف وحدات الحماية المدنية مدعومة بفرق الرتل المتنقل وفرق الغابات. وتعزبز التدخل بالاخماد الجوي بحوامات وطائرات الجيش الوطني الشعبي في إخماد 06 حرائق بجيجل.

وحسب الحماية المدنية لولاية جيجل، يتم حاليا العمل على إخماد الحرائق بكل من منطقة إمولة بالمزاير. وأرشف القنار دائرة الشقفة. منطقة لخراشة بالعوانة، مشتى الزعاترة ببرج الطهر، حريق اخمد وتحت الحراسة. وكذا منطقة بني خزر بالزيامة منصورية، حريق مسيطر عليه. منطقة العقبية بسيدي معروف، منطقة مشتى اخرخور بالزيامة منصورية.

وتم إتخاد كل الإجراءات اللازمة لحماية المجمعات السكنية والممتلكات. ولحد الان لايوجد أي خطر يهدد السكان في مناطق اندلاع الحرائق.

كما سخرت ذات المصالح 20 شاحنة إطفاء من مختلف الأحجام و ازيد من 100 عون ورتيب للحماية المدنية. للسيطرة على الحرائق و إخمادها.

من جهة أخرى تدخلت مختلف فرق مصالحنا من إخماد 05 حرائق لأعشاب و احراش. بكل من الطاهير، وجانة، جيجل، الجمعة بني حبيبي والشقفة.