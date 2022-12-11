هذه الوظائف التي تعتمد على المهاجرين في فرنسا

أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن العديد من قطاعات النشاط، لا سيما قطاع التموين والزراعة، لا تعمل بدون هجرة.

في الواقع، بالإضافة إلى قطاعات النشاط التي تعاني من نقص في القوى العاملة، تعتمد قطاعات أخرى على العمالة الوافدة. بما في ذلك الجزائريين.

وبحسب أرقام من إدارة الرسوم المتحركة والبحوث والدراسات والإحصاءات التي نقلتها صحيفة لوموند. فإن نسبة توظيف العمالة الأجنبية في فرنسا تبلغ 56.1٪. يعني هذا أن أكثر من ثلث الفئات المهنية في فرنسا تطالب بنسبة أعلى من المتوسط ​​من المهاجرين.

ووفقًا لهذه الأرقام ، فإن العمال الأجانب ممثلون بشكل كبير بين المستخدمين المنزليين (38.8٪). ولكن أيضًا في قطاع البناء والأشغال العامة والأمن والفنادق والمطاعم.

وتعتبر الأخيرة وظائف ذات مهارات متدنية، عمال مهرة أو غير مهرة. علاوة على ذلك، فيما يتعلق بالسياسيين المحترفين، فإن نسبة المهاجرين هي أيضًا أعلى من المتوسط.

في إيل دو فرانس، يتضح وجود العمال الأجانب في مهن الخدمات والبناء والأمن. على العكس من ذلك، فإن بعض العائلات المهنية لديها حضور أضعف من المتوسط ​​للمهاجرين. وهي الخدمة المدنية والمناصب الثابتة.

وهناك عاملان يفسران وجود عمال مهاجرين في هذه القطاعات في فرنسا. على وجه الخصوص ، التوترات حول التوظيف والطبيعة الشاقة للعمل.

وفقًا لمعهد “دارس” للبحث والدراسات والإحصاء بالإدارة العامة المركزية الفرنسية. عندما تتعرض التجارة أو المهنة للضغط ، يمكن للحكومة أن تطلب من المرافق تلبية الحاجة إلى العمالةـ من خلال اللجوء إلى الهجرة. هذا هو الحال بالنسبة لعدة قطاعات من النشاط في فرنسا.

من ناحية أخرى، وفقًا لإحصاءات INSEE ، من بين جميع الفئات ، حيث يوجد تمثيل زائد للمهاجرين في فرنسا ، هناك ست مهن تتراكم فيها شروط تقييدية وتوترات توظيف.