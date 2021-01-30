هذه الولايات التي تم رفع الحجر عنها نهائيا

أعلنت الوزارة الأولى، اليوم السبت، عن تمديد الحجر الصحي بـ 19 ولاية، فيما تم رفعه بـ10 أخرى.

ويتعلق الأمر بكل من ولايات: الأغواط، أم البواقي، بجاية، سطيف، عنابة، قالـمة، الـمدية، معسكر، سوق أهراس، تيبازة.

فيما تم الإبقاء على الحجر بكل من ولايات باتنة، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سيدي بلعباس.

بالإضافة إلى قسنطينة، مستغانم، الـمسيلة، وهران، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، عين تموشنت، وغليزان.

وأفادت الوزارة الأولى في بيانها أن حالات العدوى تعرف استقرارا.

وجددت الحكومة دعواتها للمواطنين بتوخي الحذر والتحلي بالانضباط، والذين يجب أن يواصلوا تعبئتهم لـمكافحة انتشار هذا الوباء.

ودعت الى الامتثال دائمًا للتدابير المانعة الـموصى بها، على غرار التباعد الجسدي والارتداء الإجباري للقناع و غسل اليدين باستمرار.