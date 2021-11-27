هذه الولايات التي سجلت أعلى وأقل نسب مشاركة حتى الساعة الواحدة

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، مساء اليوم الأحد، عن الولايات التي سجلت أعلى وأقل نسب مشاركة في الإنتخابات المحلية حتى الساعة الواحدة.

الولايات التي سجلت أعلى نسبة مشاركة حتى الساعة الواحدة تمثلت في كل من:

الإنتخابات البلدية: عين قرزام: 38.15 بالمائة وتندوف: 26.98 بالمائة، وبني عباس: 26.52 بالمائة

الإنتخابات الولائية: عين قزام: 37.66 بالمائة، وتندوف: 26.64 بالمائة، وبني عباس: 26 بالمائة.

الولايات التي سجلت أقل نسبة مشاركة حتى الساعة الواحدة تمثلت في كل من:

الإنتخابات البلدية: الجزائر: 6.92 بالمائة، ووهران: 7.07 بالمائة، وبجاية: 7.46 بالمائة.

الإنتخابات الولائية: بجاية: 6.21 بالمائة، والعاصمة: 6.34 بالمائة، وتيزي وزو: 6.56 بالمائة.

هذا وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، مساء اليوم الأحد، عن نسبة التصويت الأولية خلال الإنتخابات المحلية والولائية إلى غاية الساعة الواحدة.

وبلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية إلى غاية الساعة 13 سا 13.30 بالمائة. فيما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية إلى غاية الساعة 13سا 12.70 بالمائة.

كما سيكون أزيد من 23 مليون مواطن مع الموعد الإنتخابي، منهم 12824978 رجال و10892501 إمرأة، من أجل إختيار ممثليهم عبر ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية. وستكون هذه الإنتخابات بنمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة. وذلك بتصويت تفضيلي دون مزج وهذا لعهدة مدتها 5 سنوات.

كما تم إعطاء إشارة إنطلاق عملية التصويت في الانتخابات المحلية والولائية “محليات 27 نوفمبر”، من خلال فتح مكاتب التصويت عبر كامل التراب الوطني لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية، على الساعة الثامنة صباحا.

وتقدر الهيئة الناخبة بـ23.717.479، وسخر لهذه الإنتخابات 1.228.580 مؤطر. وكذا تحت رقابة 182.981 ملاحظ. كما سيشارك في المحليات 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 مترشحا للمجالس الولائية. بالإضافة إلى ذلك ستجرى الإنتخابات في 129 مكتبا متنقلا موزعا عبر 16 ولاية انطلقت قبل 72 ساعة من الاقتراع الوطني.

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