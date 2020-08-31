هذه الولايات الـ 19 المعنية برفع الحجر الصحي

قرر الوزير الاول عبد العزيز جراد بالتشاور مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا رفع إجراءات الحجر الصحي عن 19 ولاية.

ووفق بيان الوزارة الأولى فإن الولايات المعنية برفع إجراءات الحجر الصحي هي: سوق أهراس، الجلفة، تيسمسيلت، معسكر، أم لبواقي، باتنة، بسكرة، خنشلة، المسيلة، سطيف، سيدي بلعباس، أدرار، برج بوعريريج، ورقلة، الأغواط، قسنطينة،الشلف، بشار ،والوادي.

وجاء هذا القرار بعد تحسن الوضع الصحي بشكل واضح في تلك الولايات.

وتدخل هذه الإجراءات في إطار الـمسعى التدريجي والـمرن الذي اعتمدته السلطات العمومية في تسيير الأزمة الصحية.