هذه الولايات الـ 8 المعنية بالحجر الجزئي لـمدة 30 يوماً بسبب إرتفاع عدد المصابين بكورونا فيها

قرر الوزير الأول عبد العزيز جراد تدابير الحجز الجزئي الـمنزلي لـمدة 30 يوماً 8 ولايات التي عرفت ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

ووفق بيان الوزارة الاولى هذا الإجراء سيكون ساري التطبيق ابتداء من الفاتح سبتمبر 2020 من الساعة 23:00 ليلا إلى غاية الساعة 06:00 صباحا من اليوم الـموالي.

كما مس هذا القرار الولايات الـ 08 التالية وهي: تبسة، إليزي، الطارف، عين الدفلة، تلمسان، تيزي وزو، تندوف، وجيجل.

ويمكن للولاة اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولايةبعد موافقة السلطات الـمختصة.

لاسيما إقرار أو تعديل أوتكييف الحجر الجزئي أو الكلي بشكل استهدافي لبلدية أو أكثر، أو حي أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى.

وللإشارة، تجند السلطات العمومية إلى جانب تضامن الـمواطنين من خلال الحركة الجمعوية، ووعي الجميع، ولاسيما استعمال الأقنعة الواقية، هي كلها عوامل ساهمت في استقرار الوضع الوبائي في بلادنا.