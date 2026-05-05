هذه الولاية تحدد نقاط بيع الأضاحي المستوردة

أعلنت مديرية المصالح الفلاحية لولاية المدية، اليوم الثلاثاء، تخصيصَ أربع نقاط معتمدة لتجميع وبيع الكباش المستوردة الموجهة لعيد الأضحى.

وأوضحت المديرية، في بيانها، أن هذه الأضحية مخصصة للمواطنين المسجلين عبر المنصة الرقمية لسنة https://adhahi.dz 2026 المخصصة لحجز أضاحي العيد المستوردة.

وتم تخصيص نقاط البيع بكلٍّ من:

وحدة الإنتاج الفلاحي “سي بن عياد” الواقعة بمنطقة الكلخة ببلدية أولاد معروف، دائرة عين بوسيف.

وحدة الإنتاج الفلاحي “سي عنتر” بمنطقة الكروشة ببلدية بني سليمان.

وحدة الإنتاج الفلاحي “سي عاشور” بمنطقة العكروت ببلدية بني سليمان.

الديوان الجهوي لتربية الدواجن (الوسط) ببلدية وزرة.

وفيما يخص آلية الاستلام، أنه تم اعتماد نظام الترميز الرقمي، بالاعتماد على إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) للمواطنين المعنيين.

وتتضمن الرسالة النصية رمز الموقع وتاريخ وموعد الاستلام، إضافة إلى نقطة البيع المخصصة لكل مستفيد، وذلك بهدف تفادي الاكتظاظ وضمان تنظيم العملية.

وأشار البيان إلى إمكانية الاستعانة بتطبيق “Google Maps” لتسهيل الوصول إلى مواقع البيع بكل سلاسة.