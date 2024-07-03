هذه أهم مخرجات الندوة الوطنية الخاصة باختتام السنة الدراسية 2023-2024

أمر وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد بضرورة إبراز المجهودات المبذولة وما تم تحقيقه في وزارة التربية الوطنية. من تحسينات ومستجدّات غير مسبوقة في إطار تجسيد استراتيجية الدّولة في. القطاع ضمن مخطط عمل الحكومة المنبثق من برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

وفيما تعلّق بالورشات، فقد فصّل مقرّر الورشة الأولى في كل الإجراءات التي تضمن استكمال العمليات المرتبطة بالتأطير التربوي والإداري للمؤسسات التربوية. لما لذلك من أهمية في ضمان الاستقرار وسيرورة العمل بسلاسة وتوفير ظروف العمل المناسبة لجميع مستخدمي قطاع التربية الوطنية.

وتوفير أحسن الظروف لتمدرس أبنائنا التلاميذ في جميع المراحل التعليمية. على غرار المعالجة والانتهاء من الوضعيات المتبقية بعد الحركة التنقلية، الدخول والخروج الولائي، الامتحانات المهنية. التوظيف، التكوين، وغيرها من العمليات، وقد أمر السيد الوزير أعضاء هذه الورشة بإدخال التعديلات المتّفق عليها خلال المناقشة.

وتناولت الورشة الثانية وفق رزنامة زمنية مضبوطة كل ما تعلّق بالتمدرس، ومنها استكمال عملية تسجيل الأطفال في السنة الأولى ابتدائي. التوجيه المدرسي، تعميم التربية التحضيرية. تعميم امتحان تقييم المكتسبات في نهاية أطوار التعليم الابتدائي، المعالجة البيداغوجية في السنة الأولى متوسط. هيكلة المواد والمواقيت في الطور الأول من التعليم الابتدائي والتي سيرتفع فيها الحجم الساعي المخصّص للأنشطة الرياضية والفنية من 07% الى20%،. استكمال تنصيب منهاج اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي بإدراج هذه المادة في السنة الخامسة ابتدائي.

ترقية شعبتي الرياضيات والتقني الرياضي، وتشجيع التوجيه

إضافة إلى تنظيم السنة الدراسية 2024-2025، وغيرها من العمليات. وفي هذه الورشة، شدّد الوزير على ضرورة تجسيد توجّه الدولة من خلال ترقية شعبتي الرياضيات والتقني الرياضي، وتشجيع التوجيه إليهما مع مراعاة ملمح التلاميذ الموجّهين. إلى هذه الشعب خاصة وأن عملية التوجيه تمت رقمنتها بصفة كاملة.

كما أمر بمواصلة ضمان الخدمات الأخرى المرتبطة بالكتاب المدرسي. كتوفير خدمة الكتاب الرقمي، وكتب البرايل لأبنائنا من ذوي التحديات البصرية.

مواصلة العمل للحفاظ على مصداقية ونزاهة الامتحانات المدرسية الوطنية

أما الورشة الرابعة، خُصّصت لدراسة النصوص التنظيمية التي تحكم سير الامتحانات المدرسية الوطنية، حيث ثمّن الوزير التنظيم المحكم لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2024. مهنّئا وشاكرا كل من ساهم في إنجاحهما. مشدّدا على مواصلة العمل للحفاظ على مصداقية ونزاهة الامتحانات المدرسية الوطنية. وضمان مبدأ تكافؤ الفرص للجميع.

وتناولت الورشة الخامسة رزنامة إجرائية مفصّلة ودقيقة لتنفيذ عمليات الدعم المدرسي. في كل ما تعلّق بالتضامن المدرسي، النقل المدرسي، التغذية المدرسية، المنح الدراسية بأنواعها، والصحة المدرسية وغيرها. وفي هذه الورشة، وفيما تعلّق بتسير توزيع الكتاب المدرسي. أمر الوزير المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بتفعيل البيع عن طريق المنصة الخاصة بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية قصد توجيه المواطن عبر ذات المنصة إلى أقرب نقطة بيع بالنسبة له.