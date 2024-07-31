هذه تبريرات الرئيس الفرنسي ماكرون حول دعمه للخطة المغربية بالصحراء الغربية

كشف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية أحمد عطاف اليوم الأربعاء، عن تبريرات وتعليلات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، حول دعمه للخطة المغربية بالصحراء الغربية.

ففيما يخص ارهاصات الخطوة الفرنسية ومحاولات التمهيد والتغيير المسبق له، ومحاولات التبرير المسبق لها.

وتم اطلاع رئيس الجمهورية بها بصفة مسبقة، من قبل نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، خلال اللقاء الذي جمعهما يوم 13 جوان الماضي على هامش اجتماع مجموعة السبع بمدينة باري الايطالية.

واكد الرئيس الفرنسي في تبريراته وتعليلاته للتغيير الذي كان يحضر له ويعبد الطريق لتفعيله على المعطيات التالية:

اولا، ان هذه الخطوة ليست بالجديدة، وانها فقط تذكير بموقف فرنسي كانت قد اعربت عنه فرنسا في 2007.

ثانيا، هذه الخطوة تهدف الى الاسهام في احياء المسار السياسي بتسوية النزاع في الصحراء الغربية.

وثالثا، ان فرنسا تبقى وفية، لتعهداتها لدعم جهود الامين العام للامم المتحدة.