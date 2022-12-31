هذه تحديات قطاع السكن خلال 2023

أفادت وزارة السكن والعمران والمدينة، أن 2023 سيكون سنة تحديات للقطاع، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. من أجل ضمان السكن للمواطن أمانة لن تنحاز عنها.

كما بثت وزارة السكن أبرز التحديات التي تنتظر القطاع خلال سنة 2023. حيث من المنتظر أن يتم الانطلاق في انجاز 225 ألف وحدة سكنية. مشيرة إلى أنه سيتم ترسيم هوية معمارية جزائرية لكل منطقة في الجزائر.

وعن بنك السكن، فسيتم خلال 2023، فتح فروع جديدة في بعض الولايات. وكذا مراجعة قانون التعمير، وأيضا تسليم التجيهزان العمومية والمرافق التربوية بامتياز.

وفي مجال الرياضة، فسيتم الانطلاق في تغطية ملعب 5 جويلية، والانتهاء من ملعبي الدويرة وتيزي وزو.

في حين، كانت سنة 2022 بامتياز “سنة تمليك السكنات للمواطنين” في ظل الديناميكية التي شهدتها عمليات التوزيع طيلة أشهر السنة.

وتعززت بشكل خاص في مناسبات تحمل دلالة رمزية تاريخية بالنسبة للشعب الجزائري. بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. حيث عمل القطاع على دفع وتيرة الانجاز في الورشات وتسريع الأشغال في الوحدات السكنية المبرمجة للتوزيع.

كما سمح تجسيد البرنامج السكني الطموح الذي أقره رئيس الجمهورية. البالغ قوامه 1 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال الخماسي 2020/2024. بالتكفل بجزء هام من احتياجات ومتطلبات المواطن الجزائري بما يضمن له إطارا معيشيا لائقا. وتم، حتى نوفمبر 2022 توزيع 376 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ. تزامنا مع مختلف المحطات التاريخية الوطنية كذكرى اندلاع الثورة التحريرية الكبرى وعيد الاستقلال.