هذه تحضيرات فندق مزفران لإستقبال المغتربين القادمين للجزائر

تحدث مدير مركزي بفندق مزفران، لتلفزيون “النهار”، عن آخر التحضيرات لاستقبال أول فوج من المغتربين القادمين من فرنسا.وسيصل اليوم لثلاثاء، الفوج الأول من المغتربين الجزائريين، لأرض الوطن، بعد إستئناف الرحلات الجوية الدولية.

وأكد المدير، إن إدارة الفندق، تحرص على تطبيق كل اجراءات الحجر الصحي، مؤكدا إنه سيتم التعامل مع الوافدين بكل صرامة.وأوضح ذات المسؤول، إنه سيتم اعتماد البروتوكول الصحي المتبع منذ بداية جائحة كورونا.

مشيرا إلى إن فندق مزفران، كان من أكثر الفنادق التي استوعبت المغتربين.وأكد ذات المتحدث، إنه سيتم تطبيق إجراءات البروتوكول الصحي بحذافيرها، مؤكدا إن إدارة الفندق لديها خبرة في هذا المجال.

وأوضح المدير المركزي، إنه سيتم وضع إشارات في كل أرجاء الفندق، للإلتزام بالبروتوكول الصحي وتفاديا لانتشار المرض.وتابع ذات المتحدث، إنه سيسمح للمغتربين، بالتجول في الفندق وتناول الطعام في المطعم، في حال التزموا بإجراءات البرتوكول الصحي.

وكشف المدير، إن الفندق سيستقبل من 900 إلى 1000 شخص هذا الأسبوع.مطمئنا الجميع، بأن الإقامة في الفندق، ستكون مريحة وفي جو عائلي.مشيرا إلى إن المغتربين الخاضعين للحجر لمدة 5 أيام، سيقومون بإجراء تحاليل “PCR”، قبل خروجهم من الفندق.