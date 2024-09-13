هذه تدخلات الحماية إثر الأمطار الطوفانية

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية اليوم الجمعة، على الساعة الثالثة زوالا.

وحسب بيان للمديرية، تمت في ولاية بشار، عملية امتصاص المياه من داخل منزل ببلدية بشار.

وفي ولاية النعامة، تمت عملية امتصاص المياه داخل مقهى بوسط المدينة ببلدية عين الصفراء.

كما تمت عملية إمتصاص المياه من داخل 03 منازل بلدية القل، في ولاية سكيكدة.

أما في ولاية إيليزي، فقد تم إخراج شاحنة عالقة بواد جارات، ووضع جهاز أمني إثر ارتفاع منسوب مياه وادي إليزي ووادي جارات.