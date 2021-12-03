هذه تدخلات الحماية المدنية إثر التقلبات الجوية

قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة بعدة تدخلات المتعلقة بالتقلبات الجوية الأخيرة اثر تساقط الأمطار وتراكم الثلوج عبر عدة ولايات من الوطن.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد جاءت تدخلات وحداتها كما يلي:

ولاية الجزائر:

وفي هذا السياق عرفت الحماية تدخلات في بلدية تسالة المرجة، بعد انجراف التربة بسبب اشغال بناء جدار اسمنتي داعم بالمكان المسمى شارع دبیش براهیم.

كما تدخلت في بلـديـة بوروبة، من اجل امتصاص مياه الامطار بمدخل عمارتين بحي 150 مسكناضافة الى سقوط شجرة على سيارة بالمكان المسمى حميد حجري .ببلـدية اسطاوالي

بالمقابل تم ببلدية واد قريش انهيار حائط خارجي لمجمع سكني بطول 15م على 3م في حي عبد الرحمان عرسان دون تسجيل ضحايا.

ولاية بجاية:

وفي بلدية بجاية، تم امتصاص مياه الامطار بشارع حسيبة بن بوعلي و تحرير سيارة عالقة بالمياه.

ولاية تيزي وزو:

تم تسجيل بلدية بني يني غلق الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ابودرارن بتيكجدة ولاية البويرة بمنطقة تيزي نكولال.

بالاضافة الى الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين عين الحمام و ولاية البويرة بمنطقة تيروردة بلدية افرحونن بسبب تراكم الثلوج بسبب تراكم الثلوج.

الى جانب، الطريق الولائي رقم 9 اتجاه اقبو ولاية بجاية صعوبة في السير استخراج 8 سيارات كانت عالقة في الطريق بسبب الثلج. ببلدية ايلولة.

ولاية شلف:

وفي بلدية تلعصة الطريق الولائي 44 الرابط بين شاطئ تاغزولت و بلدية تلعصة مقطوع عند منطقة كاف قبار بسبب سقوط صخور.

بينما في بلـدية الشلف امتصاص المياه من أمام عمارة بالمكان المسمى حي البرادعي دية تاجنة، بالاضافة الى امتصاص المياه من قاعة العلاج بمستوصف على مستوى وسط البلدية.

كما عرفت بلدية بوزغاية، ارتفاع منسوب مياه واد وهران على مستوى الجسر بالمكان المسمى بقعة الطرايش.

وفي بلـدية تنس ارتفاع منسوب مياه واد علالة بالمكان المسمى حي الاخوة .بوريش الطريق الوطني رقم 19 صعب المرور بسبب تساقط الحجارة على مستوى المنعرجات بمدخل المدينة.

اضافة الى امتصاص المياه بمسكن بجانب سكنات عدل. بلـــدية تلعصة، في حين الطريق الولائي 44 الرابط بين شاطئ تاغزولت و بلدية تلعصة مقطوع عند منطقة كاف قبار

واخراج سيارة اجرة كانت عالقة فوق الجسربسبب سقوط صخور

ولاية غليزان:

الطريق الوطني رقم 90 منطقة واد الجن حركة السيرعادية ببلدية وادي ارهيو.

ولاية وهران:

وعرفت بلدية عين الترك، امتصاص مياه الامطار داخل مسكن في المكان المسمى حي بن سمير.

اضافة الى امتصاص مياه الامطار بالمكان المسمى بو صفر الشاطئ. بلدية السانية وبالمكان المسمى 40 مسكن الباهي اعمر.

و بقرية مهدية. بلـــدية مسرغين بالطريق الاجتنابي رقم 4.بالاضافة الى امتصاص مياه الامطار بالقرب من النزل الابيض ببلدية بير الجير.

مع امتصاص مياه الامطار على مستوى مفترق الطرق سيدي معروف. ببلـدية حاسي بونيف.

طرقات مغلقة بسبب تراكم الثلوج

ولاية البويرة:

تم انقاذ 6 اشخاص تائهين بلدية الاصنام كانو محصورين في الثلوج تم انقادهم و تحويلهم الى عيادة حيزر يعانون من برودة في انحاء الجسم اعمارهم تتراوح بين18 و 20 سنة بالمكان المسمى علوان.

وغلق الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلدية الأصنام ولاية البويرة و تيزي وزو بسبب تراكم الثلوج على مستوى اسول.

وفي بلدية اغبالو فإن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين مشدالة ولاية البويرة و تيزي وزو مغلق بسبب تراكم الثلوج بمنطقة تيروردة.

اضافة الى الطريق الوطني رقم 30 مغلق بسبب الثلوج بمنطقة تيزي الكولانب. بلدية صحاريج.