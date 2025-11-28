هذه تدخلات الحماية المدنية إثر التقلبات الجوية

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية، إلى غاية صباح اليوم الجمعة.

وحسب بيان للمديرية، تم بولاية تيزي وزو، إنقاذ وإخراج سيارة على متنها 3 أشخاص كانت عالقة بالثلوج بالمكان المسمى ثالة قيلف، ببلدية بوغني.

كما تم بولاية جيجل، ببلدية الميلية، امتصاص مياه الأمطار بفناء منزل بحي بولمناخر. وامتصاص مياه أمام مدخل المطار قرب مقبرة الشهداء.

فيما تم تسجيل إنهيار جزئي لجدار إسمنتي أمام مدخل عمارة بشارع بوتعية دون خسائر بشرية.

وفي الطارف، تم ببلدية بريحان، امتصاص مياه الأمطار داخل عمارة بحي 50 مسكن.

كما تم ببلدية بحيرة الطيور، امتصاص مياه الأمطار داخل منزل بالمكان المسمى أولاد عبد الله. وامتصاص مياه أمام مقر البلدية.

وفي عنابة، تم ببلدية عنابة، تسجيل انهيار جزئي لسقف غرفة بشقة دون تسجيل خسائر بشرية.