هذه تدخلات الحماية المدنية إثر التقلبات الجوية

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية، إلى غاية صباح اليوم الجمعة.

وحسب بيان للمديرية، تم ببلدية الأغواط، إخراج سيارة عالقة في الوحل بمنطقة الحطيبة.

وفي بلدية قتلة سيدي سعد، بنفس الولاية، تم إخراج شاحنة صغيرة عالقة بعد جرفها بمجرى واد فريشة.

فيما تم بورقلة، تسجيل انهيار جزئي لمسكن مهجور قديم بساحة الشهداء دون تسجيل خسائر بشرية، ببلدية ورقلة.

وفي غرداية، تم إنقاذ شخص كان على متن دراجة نارية جرفته مياه واد زقرير نتيجة ارتفاع منسوب المياه، ببلدية القرارة.

كما تم إخراج سيارة كانت عالقة بسبب ارتفاع منسوب مياه واد زقرير.

وفي الوادي، تم امتصاص مياه الأمطار من الطريق بكل من حي المصاعبة وحي الأصنام، ببلدية الوادي.