هذه تدخلات الحماية المدنية إثر التقلبات الجوية

قامت وحدات الحماية المدنية، بعدة تدخلات على إثر التقلبات الجوية وتساقط الأمطار عبر عدة ولايات من الوطن.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد جاءت تدخلات وحداتها كما يلي:

ولاية الجزائر:

تم القيام بعملية امتصاص مياه الأمطار بمستودع بحي 05 جويلية في بلدية دالي ابراهيم، دون تسجيل خسائر.

كما تم القيام بعملية امتصاص مياه الامطار في منزل بحي عيسات مصطفى بوخاتم في بلدية الرغاية، دون تسجيل خسائر.

هذا وتم ببلدية المرسى، القيام بعملية امتصاص مياه الاأطار بقاعة الرياضة دون تسجيل خسائر.

ولاية الشلف:

وفي بلدية سيدي عكاشة، تم القيام بعملية إمتصاص مياه الأمطار بـ4 مساكن بدوار منطقة فليتة دون خسائر.

ولاية مستغانم:

تم تسجيل في بلدية سيدي، صعوبة في المرور، بالطريق الولائي رقم42 الرابط بين سيدي علي و سيدي بلعطار، إثر تراكم مياه الأمطار بدوار الكرايعية.

كما قام أعوان الحماية المدنية بإخراج سيارتين عالقتين إثر تراكم مياه الأمطار بدوار الكريعية دون تسجيل خسائر.

وفي بلدية حجاج، تم القيام بعملية إمتصاص مياه الأمطار بـ11 منزلا بدوار الزين ودوار بوخاتم دون خسائر.

ولاية وهـران:

تم القيام بعملية امتصاص مياه الأمطار في بلدية وهران، على مستوى حي يغمـراسن بالقرب من مقـر الضمان الإجتماعي.

كما تم القيام بعملية إمتصاص مياه الأمطار على مستوى حي البـدر بشـارع مكي خليـفة.

وفي بلدية أرزيو، تم القيام بعملية امتصاص ميـاه الأمطار بمدخـل المينـاء دون تسجيل خسائر.

وعرفت بلدية بئر الجيـر، صعوبة في المرور على مستوى الطريـق الوطني رقم 11 بسبب تـراكم ميـاه الأمطار على مستوى نقطتين.

ويتعلق الأمر بمدخل المدينة بالقرب من المشتلة، وكذا بمحور الدوران المرشد بالقرب من مقر متعامل الهاتف النقـال “أوريدو”.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp