هذه تدخلات الحماية المدنية إثر الوضعية الجوية

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية، بمختلف ولايات الوطن، إلى غاية الساعة الحادية عشر والنصف صباحا.

وحسب ذات المصالح، تم تسجيل إمتصاص مياه الأمطار إثر تشكل برك مائية بحي مزرعة عمار شريف بولاية البويرة.

كما تم إمتصاص مياه الأمطار من حي 140 مسكن سيدعلي البحر بولاية بجاية. وكذا من داخل مدجنة بسبب ارتفاع منسوب مياه واد الصومام بنفس الولاية.

هذا وتمكنت مصالح الحماية المدنية، من إنقاذ 23 رأس ماشية من داخل اسطبل بولاية بجاية.

فيما تم إمتصاص مياه الأمطار من داخل محولات كهربائية بالمكان المسمى اغزر وزاريف بنفس الولاية.

وفي ولاية بومرداس، تم إمتصاص مياه الأمطار المتراكمة أمام حديقة 21 ماي.

فيما تم إنقاذ 45 رأس ماشية من اسطبل بمحاذات واد منشة بسبب إرتفاع منسوب مياه الأمطار بولاية جيجل.

هذا وقامت مصالح الحماية المدنية، بتحرير شاحنة بالمكان المسمى الدكان بالطريق الولائي رقم 08 بسبب تراكم الثلوج بولاية تبسة.

فيما قامت مصالح الحماية المدنية بولاية البليدة، بإمتصاص مياه الأمطار بحي البور.