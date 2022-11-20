هذه تدخلات الحماية المدنية إثر تساقط الأمطار بسكيكدة

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة، منذ صباح اليوم الأحد، في عدة مناطق، إثر تساقط الأمطار.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تم القيام عمليات التعرف على مختلف النقاط السوداء بالولاية والتي لا تزال متواصلة.

بالإضافة إلى عملية امتصاص متواصلة على مستوى حي الاخوة ساكر بالقرب من مدرسة شلوفي الطاهر بلدية سكيكدة.

كما أن عملية امتصاص مياه الأمطار لا تزال متواصلة على مستوى حي مرج الذيب ببلدية سكيكدة.

بالإضافة إلى عملية تعرف داخل بيت قصديري بحي ديار الزيتون ببلدية عزابة، على تسرب مياه الامطار من السقف لداخل المطبخ بمنسوب حوالي 15 سم.

وأضاف البيان، أنه ولحسن الحظ، لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية في هذه التدخلات.