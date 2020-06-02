هذه تدخلات الحماية المدنية بسبب التساقط الغزير للأمطار شرق الوطن

تدخلت وحدات الحماية المدنية، على إثر التساقط الغزير للأمطار لا سيما على مستوى ولايات تبسة، وسوق أهراس وأم البواقي.

وحسب مديرية الحماية المدنية بقالمة، قامت ذات الوحدات، بعدة عمليات إمتصاص المياه المتسربة لبعض المنازل، وكذا من جراء تراكم المياه في بعض الطرقات.

وتم في بلدية الشريعة بتبسة، القيام بعمليات الإمتصاص للمياه على إثر تراكم مياه الأمطار داخل 6 منازل، على مستوى حي أم الناب ووسط المدينة، بدون تسجيل خسائر.

وفي بلدية المرسط بذات الولاية، تم امتصاص المياه داخل منزل على مستوى حي سيدي عبد الله .

وتم الدخل في بلدية المريج بالطريق البلدي الرابط بين المريج والونزةـ والذي كان مغلقا بالمكان المسمى الكاليتوس إثر تراكم مياه الأمطار.

وفي ولاية سوق أهراس، تم امتصاص مياه الأمطار داخل مسكن بحي 20 أوت ببلدية تاورة.

كما تم ببلدية المراهنة، إمتصاص مياه الأمطار داخل 3 مساكن على مستوى أحياء ديار العربي، وبطايطية.

أما في ولاية أم البواقي، فقد تم التدخل في بلدية مسكيانة، لإمتصاص مياه الأمطار داخل مسكن بوسط المدينة دون تسجيل خسائر.