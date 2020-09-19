هذه تدخلات الحماية المدنية على إثر التقلبات الجوية

قامت وحدات الحماية المدنية بعدة تدخلات، على إثر التقلبات الجوية وتساقط الأمطار عبر عدة ولايات من الوطن.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم السبت، تمثلت هذه التدخلات في القيام بإمتصاص مياه الأمطار.

كما تم تسجيل بعض الإنهيارات الجزئية للجدران، والتي خلفت إصابة شخصين بجروح خفيفة في عين الدفلى، تم اسعافهما ونقلهما إلى المستشفي المحلي.

وفي بلدية بومدفع بذات الولاية، تم القيام بعملية امتصاص مياه الأمطار على مستوى فناء 3 مساكن بشارع 08 ماي 1945 والقرية الفلاحية.

كما تم القيام بعملية امتصاص مياه أمطار داخل 3 مساكن في سيدي بلعباس، منها مسكنين في بلدية سيدي علي بن يوب، ومسكن في بلدية إبن باديس.