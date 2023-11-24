هذه تدخلات الحماية المدنية جراء التقلبات الجوية خلال الـ 48 ساعة الاخيرة

نشرت اليوم مصالح الحماية المدنية حصيلة التدخلات جراء التقلبات الجوية التي شهدتها عدة ولايات من الوطن خلال الـ 48 ساعة الاخيرة.

وحسب ذات المصالح تم خلال الـ 48 ساعة الاخيرة تم على إثرها إجلاء عائلات وإنقاذ أشخاص عالقين بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

وتدخلت ذات المصالح على مستوى ولاية سكيكدة، حيث قامت بإجلاء 146 عائلة كإجراء إحتياطي بسبب ارتفاع منسوب المياه بعدة نقاط.

ولاية سكيكدة

من بينها اجلاء 43 عائلة من سكناتها ببلدية سكيكدة إلى دار الشباب و20 عائلة أخرى ببلدية رمضان جمال على إثر ارتفاع منسوب مياه وادي الصفصاف. وكذا إجلاء 77 عائلة من سكناتها إلى متوسطة ومكتبة البلدية كإجراء وقائي ببلدية حمادي كرومة.

ببلدية الحروش، تم إجلاء 6 عائلات من سكناتها إلى مدرسة ابتدائية كإجراء وقائي مع القيام بامتصاص مياه الأمطار على مستوى 400 مسكن.

ولاية بجاية

وبولاية بجاية، قامت ذات المصالح بإنتشال جثة شخص لقي حتفه إثر انجراف للتربة بالمكان المسمى تمالحت ببلدية خراطة.

ولاية قسنطينة

فقد أدى ارتفاع منسوب مياه الوادي بحي سيساوي، ببلدية قسنطينة, الى جرف كوخين تقطن بهما عائلتان دون تسجيل خسائر بشرية.

بلدية ديدوش مراد، تم إنقاذ 3 أشخاص على متن 3 سيارات كانوا عالقين على مستوى محور دوران حامة بوزيان بالطريق الوطني رقم 3 بسبب تراكم مياه الأمطار.

كما أدى ارتفاع منسوب مياه الامطار ببلدية زيغود يوسف الى جرف حاويتين وسيارة وعتاد فلاحي داخل حظيرة, دون تسجيل خسائر بشرية.

ولاية ميلة

ببلدية قرارم قوقة بولاية ميلة تم إنقاذ شخصين عالقين فوق سطح منزل بسبب ارتفاع منسوب المياه.

ولاية أم البواقي

ببلدية عين مليلة تم إبعاد 3 سيارات عالقة بسبب تراكم مياه الأمطار،

ولاية باتنة

إنقاذ شخصين كانا عالقين على متن سيارة سياحية إثر إرتفاع منسوب وادي مشتة طورنة، ببلدية جرمة.