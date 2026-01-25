هذه تدخلات مصالح الأشغال العمومية لمجابهة آثار التقلبات الجوية

واصلت مصالح الأشغال العمومية، عبر مختلف ولايات الوطن التي مستها الاضطرابات الجوية مؤخرًا، مجهوداتها الميدانية المكثفة، لمجابهة آثار التقلبات الجوية وضمان استمرارية حركة النقل والتنقل.

وحسب بيان لوزارة الأشغال العمومية، تمّ تسخير امكانيات بشرية ومادية معتبرة، بالتنسيق مع السلطات المحلية ومختلف المصالح المعنية، تجسيدًا لتعليمات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي.

بولاية الجلفة، وعلى إثر تساقط الثلوج، تدخل عمال فرع الأشغال العمومية لدائرة عين الإبل على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بمنطقة رأس الريح. حيث تم فتح المقاطع المغلقة ونثر مادة الملح الصناعي.

كما قامت فرق الصيانة التابعة للقسم الفرعي لدائرة الإدريسية بالتدخل على مستوى الطريقين الوطنيين رقم 1أ و1ب، والطريق الولائي رقم 122. إضافة إلى عدد من الطرق البلدية التابعة للفرع الإقليمي، من خلال إزالة الثلوج ونثر مادة الملح. بهدف تسهيل حركة السير وضمان انسيابية المرور.

وبولاية البويرة، سُجّل تدخل ميداني لفرع برج أخريص تمثل في عملية نثر مادة الملح الصناعي على مستوى الطريق الولائي رقم 14. في إطار الإجراءات الوقائية الرامية إلى الحد من مخاطر الانزلاق وضمان سلامة مستعملي الطريق.

كما تدخل فرع أمشدالة لإزالة الثلوج على الطريق الوطني رقم 30 المؤدي إلى ولاية تيزي وزو عبر سحاريج.

وبولاية البيض، تدخل عمال القسم الفرعي بوعلام لفتح الطريق الوطني رقم 47. من النقطة الكيلومترية 272+200 إلى النقطة الكيلومترية 285+000، مع إزالة الثلوج.

نزع الحجارة المنزلقة بالطرقات

أما بولاية جيجل، فقامت فرق القسم الفرعي للأشغال العمومية لدائرة العوانة بالتدخل لنزع الحجارة المنزلقة على مستوى الطريق الولائي رقم 137. ببلدية سلمى بن زيادة، بمنطقة رأس الحوزات، حفاظًا على سلامة مستعملي الطريق وضمان استمرارية الحركة المرورية.

وبولاية خنشلة، تدخلت فرق الصيانة التابعة للقسم الفرعي للأشغال العمومية لدائرة ششار. بالوسائل المادية والبشرية اللازمة، على شبكة الطرقات. لا سيما الطريق الوطني رقم 83 والطريقين الولائيين رقم 08 و07، حيث تم كنس الثلوج ونثر مادة الملح.

وبولاية تيارت، تم فتح الطريق المؤدية إلى بلدية الفايجة، فيما تتواصل أشغال فتح الطريق المؤدية إلى قرية سيدي أمحمد بن يعقوب. مع تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة.

أما بولاية تلمسان، فقد تم فتح الطريق الرابط بين الناضور وتيرني بأعالي الولاية. بعد تدخل مصالح الأشغال العمومية لإزالة مخلفات التقلبات الجوية.

كما تدخل القسم الفرعي للأشغال العمومية بمازونة بولاية غليزان لإزالة الأوحال وفتح الطريق الولائي رقم 52. على مستوى جسر أولاد محمد.

وبولاية الشلف، تدخلت مديرية الأشغال العمومية، ممثلة في القسم الفرعي لدائرة الشلف. لإزالة مخلفات التقلبات الجوية على مستوى الطريق الوطني رقم 19، من النقطة الكيلومترية 68 إلى النقطة الكيلومترية 85.