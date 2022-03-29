هذه تشكيلة بلماضي أمام الكاميرون.. عطال أساسي

حسب مصار قناة النهار فإ ن الناخب الوطني جمال بلماضي قرر الاعتماد على يوسف عطال. في التشكيلة الأساسية خلال مباراة الكاميرون اليوم.

وهو التغيير الوحيد الذي سيعتمد عليه الناخب الوطني خلال لقاء اليوم، وفي المقابل حافظ على نفس التشكيلة التي خاضت مباراة الذهاب في جابوما.

كما سيغيب المدافع الايسر رامي بن سبعيني. عن اللقاء بسبب البطاقة الصفراء التي منحها له حكم لقاء الجزائر الكاميرون في لقاء الذهاب.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي:

حراسة المرمى : مبولحي

الدفاع : بن عيادة ، عطال ، بدران ، بلعمري ، ماندي

وسط الميدان : زروقي ، بن ناصر

الهجوم : بلايلي ، محرز، سليماني