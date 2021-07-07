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هذه تشكيلة حكومة أيمن بن عبد الرحمان
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هذه تشكيلة حكومة أيمن بن عبد الرحمان

بقلم نسرين محفوف
هذه تشكيلة حكومة أيمن بن عبد الرحمان
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أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن تشكيلة حكومة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان.

وتتشكل الحكومة الجديدة من:

الوزير الأول ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمان

وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة

وزير الداخلية كمال بلجود

وزير العدل عبد الرشيد طبي

وزير الطاقة محمد عرقاب

وزير الانتقال الطاقوي بن عتو زيان

وزير المجاهدين العيد دبيقة

وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي

وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد

وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان

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