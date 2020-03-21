هذه تشكيلة لجنة متابعة ورصد وباء كورونا

بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نصيب الوزير الاول عبد العزي جراد لجنة متابعة ورصد وباء كورونا.

اللجنة برئاسة عبد الرحمان بن بوزيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اللجنة تتشكل من الأعضاء الآتية أسماؤهم.

عمار بلحيمر وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة

عبد الرحمان لطفي بن باحمد وزير منتدب لدى وزير الصحة مكلف بالصناعة الصيدلانية

الدكتور جمال فورار الناطق الرسمي للجنة المدير العام للوقاية

الدكتور محمد بقات بركاني رئيس مجلس عمادة الأطباء

الدكتور طواهرية عبد الكريم رئيس مجلس عمادة الصيادلة

الأستاذ مصباح اسماعيل خبير في الأمراض المعدية

الأستاذ يوسف ندير مختص في علم الأوبئة

الأستاذ مهياوي رياض مختص في التخدير والإنعاش

الأستاذ فواتيح زوبير مختص في علم الأوبئة والطب الوقائي

الدكتور أخموخ إلياس مختص في الأمراض المعدية

يمكن للجنة أن تستعين بكل شخص يفيدها في سير أشغالها