هذه تطورات الحالة الصحية للطالبات المُعتدى عليهن ببومرداس

كشف مدير الخدمات الجامعية لولاية بومرداس، علي رباح، عن الحالة الصحية للطالبات الجامعيات اللواتي تم الإعتداء عليهن داخل الإقامة الجامعية ببودواو في ولاية بومرداس.

وقال رباح، في تصريح لتلفزيون “النهار”، اليوم الأحد: “تتواجد طالبة واحدة بمصلحة العناية المركزة بمستشفى زميرلي، فيما غادرت الـ3 طالبات الأخريات المستشفى وهن في صحة جيدة”.

وحول الطالبة المتواجدة بمصلحة العناية المركزة، أوضح علي رباح أن إصابتها بليغة، وخضعت لعملية جراحية وتتواجد حاليا بمصلحة العناية المركزة.

وأضاف مدير الخدمات الجامعية، أن الطاقم الطبي المشرف على الطالبة، قد أكد أن عمليتها الجراحية ناجحة، وحالتها مستقرة.

وندد ذات المسؤول مجددا بهذا الفعل، مشيرا إلى أنه كان من المفروض، أخذ تدابير أكثر صرامة. ودعا لفتح نقاش عام حول موضوع الأمن داخل الإقامات الجامعية وخاصة إقامات البنات.

كما أكد رباح، أن وزير التعليم العالي ومنذ قدومة على رأس الوزارة، أولى أهمية قصوى لموضوع الأمن داخل الإقامات الجامعة.

وحول تفاصيل الحادثة، قال ذات المسؤول، أن المصالح الأمنية تقوم بتحقيق معمق حول الحادثة. وهي لا تزال لدى الضبطية القضائية ولدى وكيل الجمهورية لمحكمة بودواو.

كما أكد ذات المسؤول، أن هناك تقدما كبيرا في التحقيق، وكشف بأنه سيتم تقديم المتهمين خلال الساعات القادمة.

هذا وقد تم إقتحام جدار الحرم الجامعي من طرف مجهولين، على الساعة 23 و37 د من ليلة الجمعة. حيث تعرضت 4 طالبات لاعتداء، تم إسعافهن ونقلهن للمستشفى المحلي منهم طالبة في حالة حرجة.

كما تبين أنه ومن بين المعتدين على الطالبات شخص يبلغ من العمر 31 سنة. حيث يعمل المعتدي بناء مقابل الإقامة الجامعية للبنات. والذي قام بالاعتداء عليهن بأدوات البناء “مارطو”.

من جهتها تمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض عل الفاعل ببودواو في ظرف وجيز بعد تلقيهم إتصال هاتفي.

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