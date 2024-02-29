هذه تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الله الرويشد

كشفت شركة “روتانا موسيقى”، عن تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الله الرويشد بعد أزمته الصحية التي تعرّض لها مؤخراً.

وطمأن حساب روتانا عبر فايسبوك، جمهور ومحبي الرويشد بشأن حالته الصحية، ونشر الحساب صورة للرويشد. وأرفقها بتعليق قال خلاله: “أبو خالد بخير، روتانا تطمئن كل جمهور ومحبي الفنان عبد الله الرويشد. باستقرار حالته الصحية وسلامته الحمد لله”.

وأضاف الحساب: “سفير الأغنية الخليجية في مرحلة علاجية طبّية روتينية. وسيكون معكم على تواصل مباشرٍ بأقرب وقت إن شاء الله”.

وكان خالد، إبن عبد الله الرويشد، قد كشف عن تطورات حالة والده الصحية، من خلال حسابه عبر إنستغرام.

مشيراً إلى أن والده لن يكون قادراً على استقبال الزيارات في الوقت الحالي، مُضيفاً بأن الزيارات حالياً ممنوعة بناء على أوامر الأطباء.

واختتم خالد مشاركته بالطلب من متابعيه وجمهور والده بالدعاء لوالده بالشفاء وتجاوز الأزمة الصحية التي يمر بها.

يُذكر أن الفنان عبد الله الرويشد قد نُقل إلى واحدة من المستشفيات بالعاصمة الكويتية الأسبوع الماضي إثر تعرضه لوعكة صحية.

وهو الأمر الذي تسبب في تأجيل حفله الذي يحمل اسم ليلة وداعية، والذي كان مقرراً إقامته على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية.