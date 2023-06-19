هذه تعديلات لجنة الفلاحة على مشرورع قانون الغابات والثروات الغابية

أدخلت لجنة الفلاحة في المجلس الشعبي الوطني، جملة من التعديلات حول النص المتعلق الغابات والثروات الغابية.

كما ورد في التقرير الذي أعدته لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة حول مشروع القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية. أن النقاش حول هذا النص أفضى إلى إدراج عدد من التعديلات في الشكل والمضمون. حيث كانت من حيث الشكل، إعادة ترتيب التعاريف وفقا للترتيب الأبجدي للغة العربية الرسمية. ومطابقة بعض التعريفات للمرجعية الدولية. إلى جانب تعديل عناوين من مشروع هذا القانون وإعادة صياغة بعض المواد لتوحيد المصطلحات.

في حين تم إضفاء الدقة والوضوح على مواد النص من خلال صياغة قانونية دقيقة مست كل من المواد أرقام 8،7. و 4، 9، 10، 11، 17، 18، 19، 20، 31، 33، 35، 40، 41، 45، 51، 54، 61، 65، 66. 68، 74، 77، 81، 85، 92، 93، 95، 98، 99، 101، 102، 103، 108، 118، 124، 132، 133، 146، 161.

وأما من حيث المضمون فقد تم إعادة صياغة المادة الأولى بغرض تحقيق الانسجام مع عناوين الأبواب الواردة في مشروع القانون. وإضافة بندين آخرين ضمن نص المادة 2 “الإدارة المكلفة بالغابات” و”النظام الغابي” لشمولية التعاريف على كل مفاهيم نص هذا القانون.