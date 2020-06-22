هذه تعليمات المدير العام لوكالة عدل لبعث المشاريع وتسليم السكنات في آجالها

أعطى المدير العام لوكالة عدل طارق بلعريبي تعليمات لأجل استنفار كافة المصالح مباشرة بعد رفع الحجر الصحي الكلي على عديد الولايات، وهذا لتدارك ما قد فات خلال فترة اجراءات الحجر الصحي من اجل إعادة بعث المشاريع وتسريع وتيرة الانجاز.

وكشف مصدر مسؤول من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” لـ”النهار اونلاين”أن المدير العام لوكالة عدل طارق بلعريبي قام بعدة خرجات ميدانية لمختلف مواقع وورشات عدل عبر عديد ولايات الوطن، كما قام بعديد الزيارات الفجائية للتأكد من مدى سير الأشغال وتقدمها.

وأضاف ذات المصدر بأنه قد تم خلال الأيام القليلة الماضية تنظيم زيارات أشرف عليها المدير العام للوكالة على مستوى مواقع عدل ببابا حسن والدويرة واولاد فايت، للتبعها مباشرة زيارة إلى ولاية بسكرة.

ومحسب مراجع “النهار اونلاين” فإن المسؤول الأول عن الوكالة قد أعطى خلال زياراته توجيهات وتعليمات صارمة، بخصوص احترام معايير البناء ومدة الإنجاز، أين تعهد بوقف التعاقد مع أي مقاولة تتلاعب بدفتر الشروط أو جودة الإنجاز في المشاريع.

وشملت الزيارات الميدانية والفجائية التي أشرف عليها بلعريبي، عدة ولايات منها بجاية وبسكرة والعاصمة وغيرها، حيث أعطى تعليمات وتوجيهات لمديري المشاريع وشركات الانجاز، تصب جلها في تسريع وتيرة الأشغال واحترام معايير الجودة والقضاء على العراقيل التي كانت تواجه تقدم الأشغال منذ سنتين.

كما أشار محدث “النهار اونلاين” أن الزيارات الميدانية لم تقتصر على متابعة المشاريع فقط، فقد عقد لقاء مع ممثلي الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء CTC والمديرين الجهويين لوكالة عدل، ورؤساء المشاريع عن طريق تقنية التحاضر عن بعد.

وتم على هذا الأساس إعطاء حيث أعطى تعليمات استعجالية وصارمة تهدف إلى تنسيق الجهود من أجل الحفاظ على سمعة وكالة عدل، التي تعنى بإسكان ذوي الدخل المحدود في قطاع السكن.

والتزم المديرون الجهويون ومدرو المشاريع، بارسال شهادة المطابقة التقنية التي تقدمها “سي تي سي” للمديرية العامة، وعدم السماح بتسليم السكنات غير المطابقة للمعايير.

كما امر بلعريبي حسب مصدر “النهار أونلاين” بفسخ العقود مع الشركات المتقاعسة وتقديم تقارير مفصلة عن العراقيل التي تواجه تقدم الأشغال والتوقف عن استعمال الجبس في تلبيس جدران الشقق مع استعمال الجدار العازل وفق ما تنص عليه معايير الجودة المحدد في دفاتر الشروط.

وجند المدير العام للوكالة طارق بلعريبي لتنفيذ هذا البرنامج القاضي برفع وتيرة انجاز السكنات وتدارك ما فات بسبب إجراءات كورونا والحجر الصحي، كل من المدير العام المساعد ومدير العمليات والمدير المساعد للتسيير العقاري، الذين أشرفوا هم أيضا على زيارات ميدانية بالولايات، للإطلاع على مدى تقدم الأشغال والإستماع لإنشغالات المكتتبين.