هذه تغيرات رؤساء التشكيلات السياسية للمجلس الشعبي الوطني

تم تعيين أحمد صادوق رئيسا جديدا للكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم خلفا لناصر حمدادوش.

وجرى تعيين صادوق في إطار عملية تجديد هياكل البرلمان.

كما تم تعيين يوسف برشيد النائب عن ولاية بشار رئيسا للجنة الإسكان والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني.

و تم تعيين لويزة مالك، نائب رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية.

في حين إحتفظ إسماعيل ميمون المحسوب على حركة مجتمع السلم بمنصبه كنائب لرئيس المجلس الشعبي الوطني.

كما تم عبد الوهاب دايرة، مقررا للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.

من جهة أخرى تم تعين سليمان شنين المحسوب على حركة البناء الوطني رئيسا جديدا لكتلة البرلمانية للإتحاد من أجل النهضة و العدالة والبناء في إطار اتفاق التداول.

فيما حافظ الحاج بلغوثي على منصبه كرئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل.

وحافظ ايضا بلعباس بلعباس على منصبه كرئيس الكتلة البرلمانية للأرندي.

وتم تعين نواب “الارندي” بونفلة حسان، بيبي محمد العيد وطلحة هدى نوابا لرئيس المجلس الشعبي الوطني.

وبخيري حميد، قيقان جمال، لعلوي سلوى رؤساء لجان المجلس الشعبي الوطني.

أما بالنسبة لجبهة التحرير الوطني، فالنتائج ستعلن غدا بعد إجتماع الأمين العام جمال ولد عباس مع رئيس الكتلة البرلمانية بمقر الحزب بحيدرة.