هذه تفاصيل أول حفل لجورج وسوف بعد وفاة نجله

يستعد الفنان السوري جورج وسوف لإحياء حفل غنائي في دولة الكويت يوم 10 مارس المقبل.

ويعد هذا الحفل، أول نشاط فني لسلطان الطرب، بعد رحيل ابنه وديع، مطلع جانفي الماضي.

ووضعت الشركة المنظمة لحفل الوسوف وبهاء سلطان 5 شروط للحضور، هي، أن التذاكر المباعة لا ترد ولا تستبدل.

كما تفتح الأبواب الساعة السادسة مساءً ويبدأ الحفل الساعة 8:30 مساءً.

وشددت على ضرورة الالتزام بقواعد المظهر العام والآداب العامة، بما يتماشى مع ثقافة وقيم وتقاليد دولة الكويت.

ويعتبر هذا الحفل هو الأول للمطرب السوري بعد وفاة نجله وديع الذي حل أمس 40 يوما على رحيله.

وتوفي نجل جورج وسوف، إثر مضاعافات تعرّض لها بعد عملية جراحية لتكميم المعدة.

يذكر أن جورج وسوف كان قد طرح أغنية “نص عمري” التي أهداها لنجله بعد مرور 40 يوماً على وفاته.

وحملت كلماتها معاني الألم والاشتياق والفراق للأحباب، وعبّر من خلالها أنه كان يتمنى أن يكمل معه عمره حتى لو الأمر طلب منه نص عمره.