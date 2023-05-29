هذه تفاصيل إعادة امتحان تقييم المكتسبات للتلاميذ المتغيبين

وجهت وزارة التربية الوطنية منشورا تفصيليا بخصوص التلاميذ الغائبين في امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي.

وتنظم تقييمات تعويضية للتلاميذ الذين غابوا في تقييم أو أكثر ،حيث يتكفل مفتش المقاطعة للغة العربية بإعداد وطبع مواضيع التقييمات التعويضية بعدد التلاميذ الغائبين في امتحان تقييم المكتسبات بالتنسيق مع مفتشي اللغتين الأمازيغية والفرنسية .

ويبلغ مدير المدرسة التلاميذ وأوليائهم مسبقا برزنامة التقييمات التعويضية المرفقة .

كما يحجز مدير المدرسة على الأرضية الرقمية غيابات التلاميذ في يوم إجراء التقييم،ويحجز الأستاذ التقديرات على الأرضية الرقمية يوم إجراء التقييم.

كما ستتابع الخلية الولائية سير التقييمات التعويضية بالأشكال نفسها وتبلغ الخلية المركزية بها،وتسلم الشهادات ودفاتر تقييم المكتسبات للتلاميذ الذين أجروا التقييمات التعويضية يوم الخميس 22 جوان مع باقي التلاميذ.

ويمتحن التلاميذ طيلة 13 ونصف ساعة بداية من 18 جوان إلى 20 جوان في المواد التالية : فهم المكتوب لغة عربية ،الرياضيات ،الإنتاج الكتابي في اللغة العربية ،التربية الإسلامية ،فهم المكتوب في اللغة الأمازيغية ،التربية العلمية والتكنولوجية ،الإنتاج الكتابي في اللغة الأمازيغية ،التاريخ ،فهم المكتوب لغة فرنسية ،التربية المدنية ،الإنتاج الكتابي في اللغة الفرنسية ،والجغرافيا .