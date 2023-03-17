هذه تفاصيل اقتحام 60 شخصا لمقر الأمن الحضري سيدي سالم في عنابة

أعلن مجلس قضاء عنابة عن إيداع 60 شخصا الحبس المؤقت في قضية عرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية. باستعمال أسلحة والتهديد والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم.

وجاء في البيان أن مصالح الأمن الحضري بسيدي سالم تلقت بتاريخ 9 مارس نداء مفاده تعرض امرأة للإحتجاز والتهديد بالقتل. باستعمال سلاح أبيض من طرف زوجها المدعو (ب.ف). فتدخلت في الحين لوضع حد لذلك. بعد ساعة من الواقعة تعرض مقر الأمن الحضري المذكور لمحاولة اقتحام من طرف مجموعة أشخاص مسلحين. ومدعمين بكلاب هجومية يقودهم زوج الضحية المذكور. مما أسفر على إلحاق أضرار جسمانية بموظفي الشرطة وأضرار مادية بالأملاك الخاصة والعامة.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم وعددهم 60 شخصا يوم 15 مارس 2023 وأحيلوا على المحكمة طبقا الإجراءات المثول الفوري. لأجل جنح عرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية باستعمال أسلحة و التهديد التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم. الاشتراك في المشاجرة و العصيان واجتماع العصابات أحياء. أدت إلى وقوع ضرب و جرح والتحطيم العمدي للأملاك والتحريض على التجمهر المسلح.

وقد أمرت المحكمة بإيداع جميع المتيمين الحبس المؤقت وتأجيل الجلسة ليوم 22 مارس 2023.

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