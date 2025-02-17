هذه تفاصيل الإطاحة بباروني مخدرات يُموّنان التجار “بالزطلة” من الجنوب نحو العاصمة

من المقرر أن تباشر محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء، في محاكمة شبكة إجرامية منظمة. تمتهن نقل وتوصيل المخدرات من نوع “الكيف المعالج” والمخدرات الصلبة من نوع “كوكايين”. من الجنوب الجزائري إنطلاقا من مدينة تمنراست وأدرار إلى غاية الجزائر العاصمة.

ويتحكم في تسيير عناصر الشبكة الإجرامية تجار مخدرات كل من البارون المدعو “حمة التارقي” القاطن بأدرار”. والمدعو “عمار مختاري” من بشار اللذان كانا يجلبان شحنات معتبرة من الكيف المعالج من بارونات بالحدود الجنوبية.

وتم الإطاحة بعناصر الشبكة تباعا والمقظر عددهم بـ19 متهما، بعد ضبط 5 كلغ من المخدرات الصلبة “كوكايين” على متن مركبة من نوع “رونو كونغو” بالطريق السيار شرق غرب بولاية شلف. مخبأة داخل التجويف الخاص بمحرك مساحات الزجاج الأمامي الخاص بنفس السيارة مع توقيف سائقها الناقل المدعو “ا. لحسن”.

إنطلاق التحريات

ويستخلص من القضية، أنه بناء على معلومات وردت إلى المصلحة الجهوية للتحقيق القضائي بالبليدة. مفادها أن “ل. ل” يحاول نقل شحنة من المخدرات الصلبة من ولايات الجبوب نحو شمال البلاد. لفائدة عناصر الشبكة الإجرامية كل من المدعو” ذ و” و شركائه.

وبعد عملية ترصد تم بتاريخ 09-07 2022 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال توقيف المسمى “النصاري لحسن” على مستوى السد الثابت للدرك الوطني بالطريق السيار شرق غرب ولاية الشلف. وبعد التفتيش الدقيق للسيارة بالاستعانة برجال الجمارك تم اكتشاف كمية يقدر وزنها خمسة كلغ من المخدرات الصلبة من نوع “كوكايين” مخبأة بأحكام داخل التجويف الخاص بمحرك مساحات الزجاج الأمامي.

تصريحات المتهم الرئيسي

وكشفت مجريات التحقيق بعد السماع لتصريحات المتهم “ا.ل” أن المخدرات جلبها ولاية تمنراست لفائدة المدعو “ذ. و”. وقد نقلها إلى غاية ولاية تلمسان أين سلمها في الليلة السابقة لتاريخ توقيفه إلى شخص يجهل هويته أرسله “ذ وليد”.

استغلالا للمعلومات الواردة تم توقيف كل من المدعو “ذ.ف” المكنى “وليد” بحي البدر بباش جراح بالعاصمة. على متن سيارة من نوع ” أودي 31″ مسجلة باسم “م. ع “. كما تم توقيف المدعو “ل. محمد” الذي كان يقود سيارة من نوع ” بي أم دابليو” تخص “ذ.إ” وفي الأخير تم توقيف المسمى “ج.ف” الذي كان يقود سيارة من نوع “فوسفاقن كادي”.

” حجز مؤثرات عقلية ومخدرات أخرى”

وفي عملية أخرى بتاريخ 2022-09-08 تم توقيف المدعو “بن ي ع” المكنى “الصوص” على مستوى بلدية أولاد فايت بالعاصمة. وبعد تفتيش مسكنه تم العثور على كمية من المخدرات من القنب الهندي يقدر وزنها بـ 50 غ و04 أقراص مهلوسة.

كما تم توقيف في نفس اليوم شريكه المسمى “غ ع” الذي كان يقود سيارة من نوع “سوزوكي ألطو “. وحسب تصريحاته كان قد أرسله المدعو “ر. ج” من أجل التخلص من قطع الإثبات الموجودة بالشقة. وبعد تفتيش هذا الأخير عثر بحوزته على مفاتيح مسكن المتهم ” “ب ي. عبد القادر”

كما كللت العملية أثناء تفتيش مسكن المتهم “غ. عادل” توقيف شقيقه “غ إ” الذي قام بإخفاء كمية من المخدرات من القنب الهندي. تزن حوالي 190 غ، تخص شقيقه الموقوف ” عادل” ، ليتم حجزها في العملية.

“تحديد هوية البارون ” حمة تارقي”

وتوصل المحققون استغلالا لتصريحات كل من “ذ. ف” و”ا. ل” التي تفيد بأن كمية المخدرات التي تم اقتنائها من لدن المدعو “ح التارقي” المقيم بمدينة تمنراست. وأن القيمة المالية لهذه الشحنة 200 مليون سنتيم، حيث تم دفع للمسمى “سامي ع” المقيم بنقاوس بباتنة 80 مليون سنتيم. والمبلغ المتبقى لشخص آخر يدعى “ق.ح” الذي تم توقيفه بحي الحميز بالعاصمة.

وكشفت التحريات أن البارون ” ذ. ف” ينتحل ينتحل هوية ابن شقيقه “ذ. إسلام” كونه محل أمر بالقبض ببوسعادة في قضية تتعلق بالمخدرات. من خلال استعمال رخصة سياقة مزورة تكفل باحضارها له المتهم “م .فؤاد” الذي تم توقيفه بتاريخ 11/09/2022 بعين ولمان ولاية سطيف.

واعترف المتهم الناقل للمخدرات “ا لحسن” أنه خلال سنة 2015 توجه إلى مدينة تندوف للعمل. حيث كان يتنقل إلى المخيمات الصحراوية لشراء بعض العطور من أجل إعادة بيعها في مدينة تندوف. وهناك التقى بجاره السابق المسمى “س ص” وبعدها عرّفه على المدعو “حمة التارقي” تاجر مخدرات واقترح عليه إشراكه في نشاطه والعمل لصالحه فوافق على العرض.

ومن ثمة أضاف المتهم أنه أصبح يرسل إليه المسمى “س ص” الشحنة من المخدرات التي يطلبها منه بعد أن يحدّد وجهتها.

” صفقات الكيف في المخيمات الصحراوية”

كما أقر المتهم بأنه تعامل مع كلا البارونين لثلاث مرات فقط، ثم قطع علاقته بهما سنة 2017. وفي سنة 2020 وخلال الوعدة بزاوية الشيخ سيدي محمد بلكبير بمدينة أدرار التقى بحمة التارقي في الوعدة المقامة. وفي نهاية سننة 2020 توقف عن العمل بأدرار وعاد إلى العبادلة ولاية بشار. أين تعرف على المدعو “ع م” مروج وتاجر للمخدرات. وفي احدى المرات طلب منه ملاقاته بمقهى المدينة برفقة ضيوف الذين قدموا على متن سيارة من “نوع ميتسوبيشي 200” لوحة ترقيمها ولاية الجزائر. وهم ثلاثة أشخاص من بينهم المسمى “ذ. فرحات” المدعو “وليد” وشخص اخر يقود السبارة من ولاية بومرداس ومرافق لهما. وأن الذي كان يقود السيارة شخص قوي البنية من مدينة بومرداس وشخص آخر مرافق لهما.

حيث أبلغهم” وليد” بأن سبب قدومه إلى مدينة بشار هو البحث عن مصدر تموينه بمادة الكيف المعالج. كما اخبره أن صديقه المسمى” عمار .م ” فطلب منهما وليد مشاركته في نقل وجلب المخدرات حسب الطلبية التي يريدها من تجار المخدرات بهذه المنطقة الحدودية الغربية فوافق على العرض.

التنقل إلى العاصمة لتحديد الاسعار”

وأضاف المتهم بعد 10 أيام اتصل به صديقه المسمى” عمار” وأخبره أن وليد ألح عليه التوجه الى العاصمة فقام برفقة “عمار” على متن حافلة نقل المسافرين واستضافهما في بيته أين التقى بالمسمى “ذ ف” المدعو وليد لمدة أربعة أيام ببيت كان يقيم فيه ، خلال فترة تواجده في بيت المسمى ذويبي فرحات المدعو وليد عرض عليه العمل الصالحة للمرة الثانية واتفق على ثمن ايصال ونقل الشحنات المخدرات الكيف من مدينة بشار إلى غاية مدينة الجزائر.

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