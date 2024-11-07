هذه تفاصيل الإطاحة بشبكة حاولت تمرير أكثر من 4 قناطير مخدرات من المغرب

تمكنت المصلحة المركزية للإتجار غير المشروع للمخدرات ” SCLTIS “. من الإطاحة بعناصر شبكة إجرامية منظمة متكونة من 5 أشخاص تتاجر في المخدرات.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الشبكة الإجرامية تنشط إنطلاقا من الحدود الغربية إلى وسط وشرق البلاد. أين حاولت تمرير شحنة ضخمة من الكيف المعالج قادمة من المغرب يقدر وزنها بـ 04 قناطير و82 كلغ. حيث جاءت العملية بعد عمل إستعلاماتي وميداني مكّن محققي المصلحة من الكشف عن المخطط الإجرامي لهذه الشبكة.

وجاءت العملية بعد تحديد مواصفات الشاحنة المستعملة من قبل عناصر الشبكة الإجرامية في عملية نقل هذه السموم. أين تم رصد تحركات الشاحنة المستعملة في نقل هذه السموم وتوقيفها بالطريق السريع المحاذي لمدينة بوفاريك بولاية “البليدة”.

كما أن الشاحنة كانت تحمل شحنة معتبرة من الكيف المعالج تم إخفاؤها بمخبأ سري مستحدث خصيصا على مستوى الهيكل “المقطورة”. مع توقيف المركبة السياحية التي كانت تستعمل لتوجيه سائق الشاحنة.

وقامت مصالح الأمن الوطني بتقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة يوم 06 نوفمبر 2024. عن جنايات الحيازة والشراء قصد البيع وتخزين وتوزيع ونقل المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، إستيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة.