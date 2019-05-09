هذه تفاصيل الإطاحة بـ9 أشخاص متهمين في قضايا المخدرات والكوكايين بتيبازة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة القليعة في تيبازة بإيداع تسعة أشخاص متهمين في قضايا متفرقة تتعلق بالمخدرات والكوكايين

وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، ويتعلق الأمر بثلاثة قضايا “نوعية”، حسب ما علم اليوم الخميس لدى مديرية الأمن الولائي .

عالجتها مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بدائرة القليعة، تتعلق بكل من قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية

لغرض الإستهلاك المتاجرة بها وحيازة المخدرات الصلبة من نوع كوكايين لغرض المتاجرة بها .

و كذا قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض المتاجرة حيازة أسلحة نارية وبيضاء التحطيم العمدي لملك الدولة، يضيف المصدر .

وبخصوص القضية الأولى، حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض الإستهلاك والمتاجرة، تمت بفضل تفعيل الإستعلاماتي

تمكن عناصر الشرطة من توقيف شخصين وبحوزتهما كمية معتبرة من المخدرات تقدر بـ 6.985 كلغ و767 قرص مهلوس

من مختلف الأنواع، حيث أمر قاضي التحقيق بإيداعهما الحبس الإحتياطي.

وتوصل محققو الشرطة القضائية إلى معالجة قضية ثانية، تورط فيها ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم

ما بين 30 و 37 سنة “حيازة المخدرات الصلبة من نوع كوكايين لغرض المتاجرة بها

بعد تعميق التحريات حول القضية الأولى، تم على إثرها توقيف أحد المشتبه فيهم على مستوى حاجز أمني، وفق ذات المصدر .

بعد محاولة فراره حيث ضبط بحوزته على05 أحزمة بلاستيكية صغيرة الحجم معبأة بالمخدرات الصلبة من نوع كوكايين.

وإستكمالا للتحقيقات و إستغلالا لمعلومات مؤكدة وردت إلى عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية مفادها قيام أحد الأشخاص

بإخفاء المخدرات بمنزل فوضوي في حي علي عماري فوكة تم إستصدار إذن بتفتيش المنزل

ماأسفر على توقيف أربعة أشخاص وحجز كمية من المخدرات يقدر وزنها بـ 183.2 غرام و03 أسلحة بيضاء من الحجم الكبير “سيوف”.

بالإضافة إلى 01 إشارة ضوئية بحرية “سينيال”،01 بندقية صيد بدون رخصة،ذخيرة خاصة بهاً

ناهيك عن 13 قرص مهلوس من مختلف الأنواع و01 قارورة محلول مخدر من نوع “سرومونتيل” 30 ملغ، يضيف المصدر ذاته.

وأسفرت القضية الثالثة، عن توقيف أربعة أشخاص بعد مقاومة عنيفة واجهها مصالح الشرطة، حيث أمر قاضي التحقيق

بعد إحالة ملفهم القضائي من قبل وكيل الجمهورية، لدى محكمة القليعة بإيداعهم الحبس الإحتياطي بتهمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية

لغرض المتاجرة حيازة أسلحة نارية وبيضاء التحطيم العمدي لملك الدولة، حسب ذات المصدر .