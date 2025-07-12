هذه تفاصيل التحاق رولاني موكوينا بتدريب مولودية الجزائر !

افتكت إدارة نادي مولودية الجزائر موافقة المدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا لتولي قيادة زمام العارضة الفنية الموسم القادم خلفا للمدرب التونسي خالد بن يحيى.

وحسب مصدر “النهار أون لاين”، فإن رئيس مجلس إدارة النادي العاصمي حكيم حاج رجم اقتنص موافقة رولاني موكوينا بعد اتفاق جرى معه على كل التفاصيل بما فيهم الجانب المادي ومدة العقد.

كما أكد ذات المصدر، أن موكوينا أعجب بالبرنامج الجديد الذي سطرته إدارة المولودية للموسم القادم، والأهداف المنشودة على الصعيدين المحلي والإفريقي.

ويمتلك موكوينا سجلاً مميزًا في بطولات الأندية الإفريقية، خاصة في دوري أبطال إفريقيا مع فريق ماميلودي صن داونز، إلى جانب تجربته الأخيرة مع الوداد البيضاوي. ويأمل النادي في الاستفادة من خبرته لإعادة الفريق إلى منصات التتويج خاصة على الصعيد القاري.

وكان موكوينا قد فسخ عقده مؤخرًا مع الوداد البيضاوي بعد موسم شاق، طبعته مشاكل مالية وإدارية، ورغم ذلك، لا تزال سيرته المهنية تحظى بتقدير عالٍ في الأوساط الرياضية الإفريقية. وتراهن إدارة المولودية على قدراته الفنية والقيادية من أجل إعادة بناء الفريق وتحقيق طموحات الجماهير.