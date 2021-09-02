هذه تفاصيل التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لمرشحي الانتخابات البلدية والولائية

أصدر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات القرار الخاص بالتصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية. في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي والولائي والتصديق عليه.

وطبقا لأحكام القرار، يتم سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية من ممثل المعتزمين الترشح للأحزاب السياسية أو المترشحين الأحرار. المؤهلين قانونا لدى المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المختصة اقليميا. بتقديم رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي أو الولائي.

وبهدف تسهيل عملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، وسع القرار الصادر من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من قائمة الأشخاص الذين أضيفت عليهم صفة الضابط العمومي المؤهلين قانونا.

وتشمل الأمناء العامين للبلديات أو أي موظف مفوض من قبلهم، الموثقين، المحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة.

بالاضافة الى المترجمين، التراجمة الرسميين، مدراء التقنيين والشؤون العامة، مدير الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين بولاية الجزائلا. رؤساء ديوان للمقاطعات الإدارية، رؤساء المصالح بمديرية التقنيين والشؤون العامة، رؤساء الدوائر، رؤساء المشاريع بالنسبة لولاية الجزائر، الأمناء العامين للدوائر.

وتقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية بعد التصديق عليها لدى ضابط عمومي مرفقة ببطاقة معلوماتية. من أجل اعتمادها الى القاضي رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المختصة اقليميا بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي.

أما بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الولائي تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية مرفقة ببطاقة معلوماتية الى القاضي. رئس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية لبلدية مقر الولاية.

حيث يقوم رئيس اللجنة المعنية بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك. تسلم نسخة منه الى ممثل قائمة المترشحين المؤهلين قانونا.

مع العلم ان التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي والولائي معفاة من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية.