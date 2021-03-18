هذه تفاصيل الحركة الجزئية بسلك القضاء على مستوى محاكم ومجالس القضاء

أجرى وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، الخميس حركة جزئية بسلك القضاءعلى مستوى محاكم ومجالس القضاء بالقطر الوطني.

الحركة شملت 1982 قاضيا تم ترقيتهم، كما تم ترسيم 447 قاضيا متمرنا ،فيما تم تمديد ترسيم 8 قضاة.

كما تم خلال الاجتماع المنعقد برئاسة الوزير دراسة 31 طلب إحالة على الاستيداع، صودق منها على 29 حالة فيما تم رفض طلبين اثنين، مع رفض تظلم واحد.

الخارجون من مجلس قضاء الجزائر

دلي بلخير نائب عام مساعد بمجلس قضاء الجزائر عين نائبا عام بمجلس قضاء عيد الدفلى

دكاني نبيل نائب عام مساعد بمجلس قضاء الجزائر عين نائبا عاما بمجلس قضاء المدية

العيشوشي يمينة زوجة بوقنة مستشار بمجلس قضاء الجزائر عينت مستشارة بالمحكمة العليا

قادري يوسف رئيس غرفة بمجلس قضاء الجزائر عين مستشارا بالمحكمة العليا

نجاوي عبد القادر نائب عام مساعد بمجلس قضاء الجزائر عين قاضي بمحكمة الشلف

سليمان طالب ليلى زوجة بوعلام مستشار بمجلس قضاء الجزائر عين مستشار بالمحكمة العليا

علاد أحمد قاضي بمحكمة سيدي امحمد عين مستشار بالمحكمة العليا

باديس خليل قاضي بمحكمة سيدي امحمد قاضي تحقيق بمحكمة البرواقية

بلوط محمد وكيل جمهورية مساعد بمحكمة سيدي امحمد عين وكيل جمهورية مياعد بمحكمة تيزي وزو

براهيمي فؤاد قاضي بمحكمة سيدي امحمد عين مستشار بمجلس قضاء بومرداس

فراح وهيبة زوجة مجامعية قاضي بمحكمة سيدي امحمد عينت مستشار بمجلس قضاء تيبازة

محساس سفيان قاضي بمحكمة سيدي امحمد عين مستشار بالمحكمة الإدارية بتيزي وززو

طاب علي قاضي بمحكمة سيدي امحمد تم تعيينه رئيس محكمة بمحكمة دلس.

الطيب يوسف قاضي بمحكمة سيدي امحمد عين مستشار بمجلس قضاء تلمسان

سعودي عبد الحق قاضي بمحكمة حسين داي عين قاضي تحقيق بمحكمة سطيف

كبور عزالدين قاضي بمحكمة باب الوادي عين رئيس محكمة بمحكمة عين الحمام

مهلوط سليمان قاضي بمحكمة باب الوادي عين مستشار بمجلس قضاء المسيلة

بويوسفي رابح قاضي تحقيق بمحكمة بئر مراد رايس عين مستشار بالمحكمة العليا

لكحل فتحي قاضي بمحكمة بئر مراد رايس عين نائب عام مساعد بمجلس قضاء سطيف

طواهير احمد قاضي بمحكمة الحراش عيّن قاضي بمحكمة الشلف

لعقون عبد المالك قاضي بمحكمة رويبة عين مستشار بمجلس قضاء بجاية

العياشي فاتح قاضي بمحكمة رويبة عين قاضي تحقيق بمحكمة عزازقة

تاقة عبد الرحمان قاضي بمحكمة رويبة عين نائب عام مساعد بمجلس قضاء تيزي وزو

اعراب فتيحة زوجة فودي قاضي بمحكمة الدار البيضاء عينت قاضي بمحكمة المنصورة

الخارجون من مجلس قضاء الجزائر

بركات الياس قاضي بمحكمة الدار البيضاء عين قاضي التحقيق بمحكمة عين ولمان

جدو الحبيب قاضي بمحكمة الدار البيضاء عين مستشار بالمحكمة العليا

فريحة نورة قاضي بمحكمة الدار البيضاء عينت مستشار بالمحكمة الإدارية بجيجل

العمري مبارك قاضي بمحكمة الدار البيضاء عين قاضي التحقيق بمحكمة القليعة

الحركة الداخلية الخاصة بمجلس قضاء الجزائر

بحرية عبد القادر قاضي بمحكمة سيدي امحمد عين قاضي بمحكمة بئر مراد رايس

بلعيد فريد قاضي تحقيق بمحكمة سيدي امحمد عين قاضي تحقيق القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد

بن ضياف محمد كمال رئيس القطب الجزائي المحلي الموسع بمحكمة سيدي امحمد عين رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد

كحيل امال زوجة شوشان قاضي بمحكمة سيدي امحمد عينت مستشار بمجلس قضاء العاصمة

كرارشة بن الحميد قاضي تحقيق بمحكمة سيدي امحمد عين قاضي التحقيق ” قطب جزائي متخصص” بمحكمة سيدي امحمد

لبعلي رضوان قاضي تحقيق بمحكمة سيدي امحمد عين قاضي تحقيق قطب جزائي متخصص بمحكمة سيدي امحمد

مقران مصطفى قاضي تحقيق بمحكمة سيدي امحمد عين قاضي تحقيق قطب جزائي متخصص بمحكمة سيدي امحمد

ساغي امحمد قاضي بمحكمة سيدي امحمد عين مستشار بمجلس قضاء العاصمة

أفوناس فتحي قاضي بمحكمة حسين داي عين قاضي بمحكمة الرويبة

بوشنتوف نوال زوجة ميلودي قاضي بمحكمة حسين داي عينت مستشار بمجلس قضاء الجزائر

بوفراح اعمر قاضي تحقيق بمحكمة حسين داي عين قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الإقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد

العيد معمر قاضي بمحكمة حسين داي عين نائب عام مساعد بمجلس قضاء الجزائر

حليتي محمد الأمين قاضي بمحكمة حسين داي عين قاضي بمحكمة حسين داي

حطاب محمد قاضي بمحكمة حسين داي عين مستشار بمجلس قضاء الجزائر

بولوح عبد العلي قاضي بمحكمة باب الوادي عين قاضي بمحكمة الرويبة

ايت سيدهم نادية زوجة محمدي قاضي بمحكمة بئر مراد رايس عينت مستشار بمجلس قضاء الجزائر

دبلولهي مراد قاضي بمحكمة بئر مراد رايس عين مستشار بمجلس قضاء الجزائر

كياس حنيفة زوجة بلعيد قاضي بمحكمة بئر مراد رايس مستشار بمجلس قضاء الجزائر

معاشو احمد قاضي بمحكمة بئر مراد رايس قاضي بمحكمة الدار البيضاء

مراكشي رجاء زوجة الهاشمي قاضي بمحكمة بئر مراد رايس عين مستشار بمجلس قضاء الجزائر

زعبوب توفيق قاضي بمحكمة بئر مراد رايس عين مستشار بمجلس قضاء الجزائر

زوغمال جميلة زوجة عقروش قاضي بمحكمة بئر مراد رايس عين مستشار بمجلس قضاء الجزائر

عياد منير قاضي بمحكمة الحراش عين قاضي بمحكمة بئر مراد رايس

بلحارث محمد قاضي بمحكمة الحراش عين نائب عام مساعد بمجلس قضاء الجزائر

شيكاوي سمير قاضي بمحكمة الحراش عين قاضي بمحكمة سيدي امحمد

جميل حكوم قاضي محكمة الحراش عين مستشار بمجلس قضاء الجزائر

مسعودان فريدة قاضي محكمة الحراش عين مستشار بمجلس قضاء الجزائر

أورمضيني محمد قاضي محكمة الحراش عين قاضي بمحكمة الدار البيضاء

رحماني عبد الرحمان قاضي بمحكمة الحراش عين مستشار بمجلس قضاء الجزائر

مصطفى بويحي قاضي بمحكمة الرويبة قاضي بمحكمة باب الوادي

خميسي عادل قاضي بمحكمة الريبة عين قاضي بمحكمة بئر مراد رايس

خوجة جمال وكيل جمهورية بمحكمة الرويبة عين وكيل جمهورية بمحكمة سيدي امحمد

منصوري رستم قاضي بمحكمة الرويبة عين قاضي بمحكمة سيدي امحمد

ميلودي رايح قاضي بمحكمة الرويبة عين مستشار بمجلس قضاء الجزائر

عمرون آكلي قاضي بمحكمة الدار البيضاء عين نائب عام مساعد بمجلس قضاء الجزائر

حماني سارة زوجة بن الشريف قاضي بمحكمة الدار البيضاء عينت مستشار بمجلس قضاء الجزائر

مسايلي ياسمينة زوجة مقراني قاضي بمحكمة الدار البييضاء عينت مستشار بمجلس قضاء الجزائر

ناصر منيرة قاضي بمحكمة الدار البيضاء عينت مستشار بمجلس قضاء الجزائر