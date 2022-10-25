هذه تفاصيل الحصول على “ديبلوم ستارت آب” للطلبة الجامعيين

وضعت اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية خارطة طريق حول “دبلوم مؤسسة ناشئة”. و “دبلوم براءة الاختراع” الذي تم استحداثه هذه السنة.

ومن شأن تلك الديبوملات المستحدثة المساهمة في تحويل المتخرج الجامعي من باحث عن منصب شغل. إلى مساهم في الاقتصاد وفي امتصاص معدلات البطالة.

وحسب مخرجات الندوة الوطنية لجامعات الجزائر غرب -وسط وشرق. فإن فريق العمل الخاص بالمشروع يتكون من طالبين إلى 6 طلبة في نفس التخصص أو تخصصات مختلفة. كما يمكن لطالب واحد أن يقوم بإعداد مشروعه بشرط امتلاك القدرة على ذلك.

وبالنسبة لإعداد مذكرة التخرج، فهيي تتم حسب الطريقة المتعارف عليها في إعداد مذكرات التخرج. بالإضافة إلى ملحق مستمر يتعلق بـ BMC والبطاقة الفنية للمشروع بحدود 30 صفحة.

أما الطريقة الجديدة، فتتمثل في الشروع مباشرة في إعداد مشروع BMC. يكون بمثابة دراسة حقيقة للجدوى الاقتصادية من المشروع، تضم دراسة السوق، البطاقة التقنية والاقتصادية للمشروع.

ويحتوي ملف المشروع على وضوح الفكرة الاساسية وسلامتها، الجوانب الابتكارية للمشروع، نسخة نموذج العمل التجاري.

* جائزة مالية للمشاريع المبتكرة المتميزة

ومن المقرر أن تُمنح جائزة مالية تتكفل بها وزارة التعليم العالي والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين للمشاريع المبتكرة المتميزة نهاية السنة الجامعية.

بالنسبة للإشراف، يمكن أن تتكون لجنة الاشراف من مشرف واحد متخصص في الموضوع الأساسي للمشروع. مع مشرف مساعد متخصص في الجوانب الداعمة للمشروع، كما يمكن من مدربي حاضنة الأعمال أو دار المقاولاتية.

وبالنسبة لمعايير التقييم، فيتم منح 20 بالمائة لوضوح الفكرة الأساسية. 25 بالمائة للجوانب الابتكارية و30 بالمائة لنموذج العمل التجاري، إضافة إلى 25 بالمائة للوصول إلى النموذج الأولي.

كما أنه للحصول على وسم مشروع مبتكر “يجب أن يحصل فريق العمل على مجموع 100 بالمائة. كما أنه لا يتم عرض المشروع للمناقشة قبل حصوله على ترخيص من مركز الدعم التكنولوجي والابتكار. وحصوله على رقم الإيداع في الجهات المعنية.

وبالنسبة للشهادة، فيتم الحفاظ على نمط الشهادة الأساسية “ليسانس ماستر مهندس دكتوراه”. مع تقديم شهادة فرعية تكون على شكل شهادة مؤسسة ناشئة “ستارت اب”.

وتتم المصادقة على الشهادة الفرعية من طرف عميد الكلية ومدير الحاضنة ومدير الجامعة.

وينطلق برنامج المرافقة للطلبة المعنيين بدبلوم “ستارت اب” بداية من 1 ديسمبر القادم. حيث يتم القيام بدورات تدريبرية متخصصة بعنوان “توليد الافكار الريادية” وكيفية تحويل مواضيع التخرج الى مشروع مؤسسة ناشئة.

وبعد عطلة الشتاء، أي في الفترة الممتدة من 8 جانفي إلى 15 جانفي 2023. سيتم تنظيم دورة تدريبية في فن الاتصال والتفاوض.

كما سيتم الاعلان عن برنامج المناقشات والشروع في المناقشات في الفترة الممتدة من 22 ماي إلى 15 جوان 2023.