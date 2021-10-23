هذه تفاصيل الرحلات الجوية الإضافية نحو تونس وكندا بالتواريخ والمواعيد

مطار “هواري بومدين” لرحلتي” العاصمة – قرطاج” بدلا من قسنطينة

توقعات باستئناف كلي لبرنامج الرحلات بحلول شهر ديسمبر

تقرر برمجة الرحلتين الإضافيتين لشركة الخطوط الجوية الجزائرية باتجاه مطار العاصمة تونس، يومي الأحد والأربعاء، من مطار “هواري بومدين” بعدما كانت أول رحلة قد برمِجت من قسنطنية.

وستبرمج، اليوم الأحد، أول رحلة إضافية باتجاه تونس من العاصمة في حدود الساعة الخامسة مساءً، في انتظار برمجة الرحلة الثانية الإضافية، يوم الأربعاء، في نفس الموعد وبنفس الوجهة، ليصبح بذلك عدد رحلات الخط الجوي الرابط بين الجزائر ومطار “قرطاج” ثلاث رحلات في الأسبوع، وثلاثة أخرى تقوم بها الشركة التونسية للطيران “tunisair”.

وبشأن برنامج الرحلات الجوية الرابطة بين الجزائر و”مونتريال” الكندية المفرج عنه مؤخرا من طرف السلطات، فسينظّم هو الآخر بمعدل ثلاث رحلات في الأسبوع، تتوزّع على أيام الثلاثاء والخميس والسبت، في حدود الساعة منتصف النهار وأربعين دقيقة، على أن يعود طاقم الطائرة في اليوم الموالي لكل رحلة في حدود الساعة السابعة والنصف صباحا.

وتوقعت مصادر “النهار” استئناف البرنامج الكلي للرحلات الجوية الذي يربط الجزائر بمختلف بقاع العالم بحلول شهر ديسمبر القادم.

وكانت وزارة النقل، قد أعلنت عن مضاعفة الرحلات الجوية باتجاه عدة دول كانت على النحو التالي: “الجزائر- اسطنبول”: أيام الأحد، الإثنين، الأربعاء والخميس، موعد الإقلاع: العاشرة والربع صباحا والعودة في نفس اليوم في حدود الساعة السادسة والنصف مساء، “الجزائر – برشلونة”: أيام الجمعة، السبت، الثلاثاء والأربعاء، موعد الإقلاع الرابعة إلا ربع مساءً والعودة على الساعة السادسة والنصف مساءً، “الجزائر – روما”: أيام الثلاثاء، الخميس والسبت، موعد الإقلاع على الساعة التاسعة وخمسين دقيقة صباحا والعودة على الساعة الواحدة وعشرين دقيقة ظهرا، “الجزائر – فرانكفورت”: أيام الأربعاء، الجمعة والأحد، موعد الإقلاع التاسعة والربع صباحا والعودة الواحدة والنصف ظهرا، “الجزائر – لندن”: يوما الثلاثاء والخميس، موعد الإقلاع العاشرة والنصف والعودة الثانية ظهرا، “الجزائر – دبي”: رحلة الذهاب يوم الأحد، موعد الإقلاع الحادية عشرة صباحا والعودة الإثنين على الساعة الرابعة والنصف مساءً، أما رحلة الخميس، فالذهاب على الخامسة مساءً والعودة يوم الجمعة على الساعة منتصف الظهر وثلاثين دقيقة.