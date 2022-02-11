هذه تفاصيل الرسوم المفروضة على الإستيراد الفردي للسيارات الجديدة

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وجه رئيس جمعية منتجي الخزف والسيراميك منصف بوضربة الشكر للوزير الأول وزير المالية أيمن عبد الرحمان.

وهذا على قرار زيادة الرسوم والضرائب الجمركية للمنتجات التي تصنع في الخارج وتستورد إلى الجزائر.

وأضاف نفس المتحدث، أنه يرحب بهذا القرار الاقتصادي المفيد للغاية لحماية الصناعات الموجودة في الجزائر وتشجيع الاستثمارات الجديدة من قبل الجزائريين والأجانب في الجزائر.

كما أنه هذه المبادرة ضرورية لمستقبل العلاقات الاقتصادية الدولية من أجل حماية السوق المحلية من الواردات الجامحة وغير الخاضعة للرقابة.

والتي أضعفت احتياطات الجزائر المالية من العملات الصعبة وتسهيل سحب الاستثمار الاقتصادي.

كما أن هذا النهج ضروري لمستقبل اقتصاد الجزائر، لأنه في نفس الوقت حماية للسوق واحترام المنافسة العادلة ضروري جدا لنقل التكنولوجيا وتحسين جودة المنتجات المصنعة في الجزائر.

و أوضح نفس المتحدث، ان هذا القرار صائب و سيرسخ النمو الاقتصادي الذي يعتبر أمر أساس لإحياء الاستثمارات التي تخلق فرص العمل و الثروة من أجل تشجيع الصادرات في إفريقيا و الشرق الأوسط.

كما أوضح نفس المتحدث، ان هذا القرار صائب وسيرسخ النمو الاقتصادي الذي يعتبر أمر أساس لإحياء الاستثمارات. التي تخلق فرص العمل و الثروة من أجل تشجيع الصادرات في إفريقيا والشرق الأوسط.