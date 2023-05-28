هذه تفاصيل الزفاف الملكي لولي عهد الأردن وهؤلاء أهم الحضور

يترقب العالم بفارغ الصبر انطلاق فعاليات عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني. على المهندسة رجوة خالد السيف، في 1 جوان، من قصر زهران وسط عمان الذي يحتل مكانة اجتماعية لدى العائلة الهاشمية في المملكة الأردنية الهاشمية.

ويسبق الاحتفال عدة فعاليات منها:

عشاء في مضارب بني هاشم

قبل يوم عقد القران، دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عدداً من الأردنيين والضيوف العرب لحضور مأدبة عشاء. التي من المقرر إقامتها قبيل حفل الزفاف الملكي. يوم 31 ماي في مضارب بني هاشم في قصر رغدان بالعاصمة الأردنية عمان.

ويمثّل قصر رغدان العامر أوّلَ صرحٍ هاشمي في عمّان، ووجّه الأمير (الملك لاحقاً) عبدالله بن الحسين. لبناء هذا القصر في عام 1924، ليكون مركزاً للحكم والقيادة، ومقراً للديوان الهاشمي، وبيتاً للأردنيين.

وطبع على البطاقة الآية رقم 21 من سورة الروم، باللون الذهبي: “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً”.

كما تضمنت الدعوة شعار التاج الملكي الهاشمي، الذي كتب تحته اسما الحسين ورجوة.

ومن ضمن الشروط التي تضمنتها الدعوة لحضور مأدبة العشاء ارتداء الزي الوطني أو التقليدي وعدم إحضار الهاتف الجوال.

قصر زهران

يُعرف قصر زهران الذي سيعقد فيه القران وبُني في منتصف خمسينيات القرن الماضي باحتضانه حفلات زفاف ملكية سابقة. كان منها عقد قران جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملك الحسين بن طلال.

بُني قصر زهران في عام 1957 -وهو القصر الملكي الرابع بعد “رغدان” و”القصر الصغير” و”بسمان”-. في منطقة اختيرت لتكون حيّاً دبلوماسياً في غرب عمّان، ومع اتساع العمران. اختلطت المباني الحديثة بالسفارات وأحاطت بالقصر.

ويتشابه قصر زهران مع قصر رغدان من حيث ارتفاع البناء وبساطة التصميم الداخلي وروعته.

حفل غنائي في ملعب عمان الدولي

ويحيي فنانون أردنيون وعرب حفلا غنائيا بمناسبة عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد. على الآنسة رجوة خالد السيف غدا الاثنين 29 ماي 2023.

والحفل الغنائي سيقام في ملعب عمّان الدولي في مدينة الحسين الرياضية. بمشاركة فنانتين أردنيتين هما ديانا كرزون، وزين عوض، ومن الفنانين العرب، راغب علامة، وتامر حسني، وأحمد سعد.

وسيبدأ الحفل في الساعة 8 من مساء 29 ماي، حيث ستغلق الأبواب مع بدء الحفلة. والمسجلون للحضور عليهم التواجد. في الموقع قبيل بدء الحفل بـ3 ساعات؛ حيث سيمنع دخول المركبات إلى المدينة الرياضية.

وسيكون الدخول مجانا عبر التسجيل على موقع إلكتروني خاص بالحفل. كما تتوافر حافلات نقل مجانية من (عبدون، والجاردنز، ومجمع الجنوب، وحدائق الحسين) إلى الحفل. حيث سيكون التجمع لتحرك الحافلات بين الساعة 5 – 6.30 مساء.

عروض فلكلورية

كما ستقيم وزارة الثقافة الأردنية، أنشطة مختلفة تتضمن عروضا فلكلورية وفقرات غنائية في الأول من جوان. بمناسبة زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بحسب ما أعلنت الوزارة.

وستقام الأنشطة في جميع المحافظات في الأردن ابتداء من الساعة 5:00 عصرا يوم الأول من جوان المقبل.

حضور دولي لحفل زفاف الأمير الحسين

أكدت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن. حضورها حفل الزفاف الذي سيقام في الأول من جوان.

وكشفت وكالة “أسوشيتد برس” أن السيدة الأولى الأمريكية، جيل بايدن، ستزور الأردن. لحضور الزفاف الملكي للأمير الحسين بن عبدالله في الأول من جوان.

كما ستروّج لتعزيز تمكين النساء والشباب أثناء رحلتها القادمة إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا. وستزور مصر والبرتغال.

كما سيحضر الزفاف ملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما وصاحبة السمو الملكي كاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي.

ومن بين الحضور أيضاً، الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وزوجها الأمير دانيال.

كما تأكد حضور الأميرة اليابانية هيساكو أميرة تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو لحفل الزفاف الملكي.

كما كانت الحكومة اليابانية قد أعلنت يوم الثلاثاء، أن الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو. سوف تزوران الأردن، لحضور حفل زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.