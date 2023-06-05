هذه تفاصيل الزيادات في معاشات المتقاعدين بأثر رجعي بداية من 16 جوان

سيستفيد قرابة ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف متقاعد من زيادات بنسب متفاوتة في المعاشات. اعتبارا من تاريخ السادس عشر جوان الجاري تصل إلى خمسة من المائة.

تحصلت “النهار أونلاين”، على أهم التفاصيل المتعلقة بالزيادات السنوية لفائدة ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف متقاعد. ستصب في حساباتهم بداية من السادس عشر جوان الجاري في إطار الرزنامة المعمول بها.

وستتراوح النسب حسبما تسرب من معلومات من مبنى وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي بين ثلاثة وخمسة من المائة.

وبأكثر تفاصيل، أفادت مراجع “النهار أونلاين”، بأن نسبة ثلاثة من المائة كزيادات مرتقبة. ستكون من نصيب المتقاعدين الذين تفوق قيمة معاشهم خمسون ألف دينار، لتنخفض بواحد من المائة. وتصل إلى أربعة وتكون من نصيب نظرائهم الذي يتقاضون معاشا تتراوح قيمته بين عشرين وخمسين ألف دينار.

وسيستفيد أولئك الذين تقل قيمة معاشهم عن عشرين ألف دينار، من زيادات بنسبة خمسة من المائة.

ومن المرتقب أن تصب الزيادات محل الطرح، بأثر رجعي بداية من شهر ماي المنقضي.

وفي هذا الإطار، قالت مصادرنا الخاصة، بأن إجمالي الزيادات السنوية يكلف صرف حوالي خمسين مليار دينار بما يعادل خمسة ألاف مليار سنتيم.

وتأتي هذه الزيادات التي تصب خلال الرزنامة المعهودة والممتدة من السادس عشر وإلى غاية السادس والعشرين من كل شهر تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وبالرغم من العجز المالي الذي يعاني منه الصندوق الوطني للتقاعد والذي يقارب أو يعادل سبعين ألف مليار دينار، غير أن الزيادات السنوية في المعاشات مستمرة عن طريق الدعم المالي المتأتي من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي “كناص” والرسوم الضريبية المتأتية من السلع المستوردة، ناهيك عن القرض المالي الذي استفاد منه صندوق التقاعد من الصندوق الوطني للاستثمار.