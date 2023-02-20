هذه تفاصيل الشبكات الإستدلالية الجديدة لأجور الموظفين

أفرجت المديرية العامة للوظيفة العمومية عن التعليمة الوزارية المشتركة المتعلقة بتدابير إعادة ترتيب الموظفين والأعوان المتعاقدين، وكذا شاغلي المناصب العليا والوظائف العليا في الدولة في الشبكات الاستدلالية الجديدة للمرتبات.

وحسب الجداول التي تحوز “النهار اون لاين” على نسخة منها فقد كرس المرسوم الرئاسي رقم 23-54 المؤرخ في 16 جانفي 2023 شبكتين استدلاليتين جديدتين لمرتبات الموظفين. الأولى ابتداء من 21 جانفي والثانية تسري إلى غاية 1 جانفي 2024.

كما تنبغي الإشارة إلى أنه طبقا لا تتم عملية إعادة ترتيب الموظف في الشبكتين الاستدلاليتين المنصوص عليهما. حسب الحالة في نفس الصنف والدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ 1 جانفي 2023 بالنسبة للشبكة الأولى. وتاريخ 1 جانفي 2024 بالنسبة للشبكة الثانية. كما يحل الرقم الإستدلالي الادنى محل الرقم الاستدلالي الأدنى الموافق للرتب المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة.

وتتم إعادة ترتيب الموظفين في الشبكتين الاستدلاليتين الجديدتيتن للمرتبات من خلال إعادة قرارات أو مقررات جماعية بعنوان سنتي 2023/2024. تضم كل الموظفين في قرار أو مقرر جماعي واحد بعنوان كل سنة وكل مؤسسة أو ادارة عمومية.

وتبلغ هذه القرارات إلى المصالح المركزية أو المحلية للمديرية العامة للوظيفة العمومية حسب الحالة. بعد إخضاعها إلى التأشيرة النظامية لمراقب الميزانية وإمضائها من طرف السلطة التي لديها سلطة التعيين.

كما كرس المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16جانفي سنة 223 الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا ذات الطابع الوظيفي. والمناصب العليا ذات الطابع الهيكلي للمصالح الممركزة وغير الممركزة واللامركزية في الدولة.

ويعاد ترتيب شاغلي شاغلي المناصب العليا في نفس المستويات السليمة. كما تتم إعادة ترتيبهم في الجداول للزيادة الإستدلالية بأعداد قرارات أو مقررات جماعية تضم كل شاغلي المناصب العليا في قرار او مقرر واحد بعنوان سنتي 2023-2024.

وبالنسبة للأعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم في مناصب شغل الحفظ أو الصيانة أو الخدمات. فإن عملية الترتيب تتم عبر مرحلتين ويؤخذ بعين الإعتبار الرقم الإستدلالي الجديد بدلا من الرقم الاستدلالي السابق بالنسبة لكل منصب شغل.

كما أن الأعوان المتعاقدين الذين وظفوا في مناصب الحفظ والصيانة أو الخدمات مهما تكن مدة عقد العمل تتم إعادة ترتيبهم ضمن الشبكتين الاستدلاليتين الجديدتين.

وبالنسبة للأعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم في رتب الموظفين في انتظار تنظيم مسابقة التوظيف. أو شغل منصب شاغر تتم إعادة ترتيبهم ضمن الشبكتين الجديدتين.