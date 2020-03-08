هذه تفاصيل العثور على الشخص المصاب بكورونا الهارب من مستشفى بوفاريك

كشف مدير الصحة والسكان بولاية مستغانم، توفيق محمد خليل، اليوم الأحد، عن تفاصيل العثور على المصاب بفيروس كورونا الهارب من مستشفى بوفاريك.

وقال مدير الصحة لمستغانم، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن الشخص المصاب بكورونا، والذي كان قد فر أمس السبت من مستشفى بوفاريك، يعاني من اضطرابات نفسية.

وأفاد المتحدث أن مصالح الاستعجالات للمؤسسة الاستشفائية للأمراض العقلية، استقبلت في حدود الساعة الثانية صباحا من اليوم الأحد، حالة مرضية نفسية.

وبعد التحريات –يضيف مدير الصحة لمستغانم- تم التأكد من أنها الحالة المصابة بفيروس كورونا التي فرت من مستشفى بوفاريك.

وأوضح مدير الصحة لمستغانم، أن المصاب تم عزله بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية بتيجديت.

كما تم التكفل بكل الأشخاص القريبين أو الذين كانوا على اتصال به، مضيفا ذات المسؤول.

من جهته، صرح رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة والسكان لولاية مستغانم، الدكتور محمد بن أحمد، أن خلية اليقظة الولائية قامت بالتنقل إلى مكان العثور على الشخص

وأضاف محمد بن أحمد “عثر على الشخص المصاب بكورونا شبه عاري بوسط مدينة مستغانم”.

وأكد رئيس مصلحة الوقاية لمستغانم أنه تم وضع قائمة كل الأشخاص الذين كان لهم اتصال بهذا المصاب بالفيروس.

وأضاف انه تم الحجر على المريض المختل عقليا، ومحاولة تهدئته.

كما ستقوم الخلية بالمتابعة الصحية للمعنيين الذين كانوا على الاتصال بالمصاب، لحظة العثور عليه وهم 5 أشخاص، بالاضافة الى الطاقم الطبي وشبه الطبي المناوب بهذه المؤسسة الاستشفائية لمدة 14 يوم.