هذه تفاصيل العثور على حافظ شرطة متوفيا في غرفته بثكنة الدار البيضاء

عثر أمس الثلاثاء، في حدود في حدود الساعة الثامنة مساء، على حافظ الشرطة، تقني في الطيران، تابع للوحدة الجوية للأمن الوطني، بلوزاني بوبكر، متوفيا في غرفته بثكنة الدار البيضاء.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، فقد اكتشفت جثة الشرطي من قبل زملائه في الثكنة.

وأوضح البيان أن الوفاة وقعت في ظروف مجهولة، وأثارت ذهول لدى منتسبي الأمن الوطني وبالأخص منهم زملائه، حيث تبقى لحد الساعة غير مفهومة، كون المرحوم يمتاز بخصال مهنية وإنسانية معترف بها لدى الجميع.

وقد فتحت النيابة المختصة إقليميا تحقيقا، لتحديد أسباب ودوافع هذه الحادثة.

وتقدمت المديرية العامة للأمن الوطني إلى عائلة المرحوم، بأخلص التعازي مؤكدة لها كل الدعم ومشاعر المواساة.