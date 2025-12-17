هذه تفاصيل الفئات المعنية أيضًا بالزيادات في معاشات التقاعد

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، عبد حفيظ أدرار، اليوم الأربعاء، عن الفئات التي تشملها الزيادات الأخيرة في معاشات التقاعد التي أقرها مجلس الوزراء.

وفي حوار خص به برنامج “ضيف التحرير” على القناة الإذاعية الثالثة، أوضح عبد حفيظ أدرار، أن هذه الزيادات ستشمل أيضًا أصحاب معاشات العجز المقدمة من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية (CNAS). وكذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (CASNOS) .

وقال المدير العام للصندوق أن الزيادات ستمس هذه الفئة بالنسب التي أقرها مجلس الوزراء. مؤكدًا أن زيادة معاشات التقاعد ليست من 5 إلى 10 بالمئة وإنما زيادات بـ 5 و10 بالمئة.

وحدِّدت زيادات بنسبة 10% لمن تقل منحة تقاعدة عن 20 ألف دينار. بينما حددت 5% لمن يساوي معاشه أو يتجاوز هذا المبلغ.

وأضاف المسؤول ذاته أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية الفئات الأكثر ضعفاً وتحسين دخلهم.

وتابع أدرار، في حواره، أن هذه الزيادات في معاشات المتقاعدين جاءت استنادا إلى ثلاثة معايير رئيسية، وهي:

الحق القانوني للمتقاعدين وفق القانون 83-12.

قدرات الدولة المالية، وضمان استدامة النظام الوطني للضمان الاجتماعي.

معدل التضخم الرسمي (1.7%)، ما يجعل الزيادات أعلى بكثير من التضخم.

وفي السياق ذاته، أكد أدرار، أن الصندوق الوطني للتقاعد أخد كل التدابير والإجراءات اللازمة للتكفل بهذه الزيادات ومنحها للمتقاعدين.

أما بخصوص زيادة الأجر الوطني الأدنى المضمون (SNMG) من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار وتأثيرها على معاشات المتقاعدين، قال أدرار، إنه سيكون لها تأثير مباشر. نظرًا لاعتمادها على 75% من هذا الأجر.

وبهذا، سيستفيد المتقاعدون ذوو الدخل الضعيف من زيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون (SNMG) إضافة إلى زيادات التي أقرها رئيس الجمهورية.